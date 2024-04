A TARDE Educação reacende debate sobre o lugar da tecnologia na escola | A TARDE

A 1ª edição do Workshop+Webinar ‘Tecnologia e Educação – Um Olhar na Práxis Pedagógica’, iniciativa do Programa A TARDE Educação, do Grupo A TARDE, foi realizada nesta quarta-feira, 20, no Boulevard Side Empresarial, em Salvador. O encontro reuniu pedagogos e profissionais de educação dos municípios parceiros do Programa para um dia de debates e compartilhamentos sobre o uso da tecnologia em sala de aula.

O evento foi aberto pelo diretor da A TARDE FM, Jefferson Beltrão, que fez uma apresentação da equipe do A TARDE Educação, composta pela gerente executiva Andrea Silveira, a coordenadora pedagógica Márcia Firmino, e a pedagoga Berta Cunha.

Em seguida, Jefferson Beltrão convidou a palestrante Paula Lisboa para iniciar o debate sobre ‘Desafio do contexto escolar’, primeiro tema do evento.

A gerente executiva do A TARDE Educação, Andrea Silveira, falou sobre a importância de discutir a utilização da tecnologia no ambiente educacional. Ela acredita que a abordagem do tema é urgente e necessária, visando uma utilização mais assertiva dos aparatos tecnológicos dentro da sala de aula.

"O sucesso do uso da tecnologia na educação depende de uma integração cuidadosa, que está aliada com práticas pedagógicas sólidas e com o apoio contínuo dos educadores. É essencial que haja um equilíbrio entre o uso da tecnologia e as outras formas de ensino, garantindo que ela seja usada de maneira eficaz para melhorar a experiência dos estudantes", apontou.

Silveira disse ainda que a tecnologia, quando utilizada de forma pedagogicamente fundamentada, pode ampliar as possibilidades de aprendizagem, promover a personalização do ensino, estimular o engajamento dos estudantes e prepará-los para enfrentar os desafios do mundo contemporâneo.

“No Webinar+Workshop, aproveitamos para discutir sobre como o uso da tecnologia na educação tem se mostrado uma ferramenta poderosa e transformadora, proporcionando novas oportunidades de aprendizado e ampliando os horizontes dos estudantes. Desde o acesso a recursos educacionais digitais até plataformas de ensino remoto, a tecnologia está revolucionando a forma como ensinamos e aprendemos”, enfatizou.

O presidente do Grupo A TARDE, João de Mello Leitão, celebrou a longa história da empresa na comunicação brasileira e destacou que o A TARDE tem um papel significativo na promoção de iniciativas com foco na educação. Para o gestor, a cobertura jornalística realça questões educacionais, oferecendo visibilidade a desafios e sucessos no setor educacional.

"Através do A Tarde Educação, o Grupo se firma como grande guardião da democracia, oferecendo aos jovens acesso direto a informações de qualidade e a discussões sobre temas relevantes para suas comunidades e para o estado da Bahia. Além disso, nosso programa educativo conta com concursos, workshops, e projetos de jornalismo escolar, que incentivam os estudantes a desenvolver habilidades de leitura, escrita e pensamento crítico", disse João de Mello Leitão.

Ele destacou também a parceria do Grupo A TARDE com algumas cidades da Bahia na promoção e fomento da educação e de debates importantes.

"A relação do Grupo A TARDE com municípios parceiros exemplifica um papel crucial na promoção da educação e no fomento de debates significativos, por ser um dos grupos de mídia mais tradicionais do Nordeste, sua abordagem multifacetada envolvendo projetos educacionais e eventos que incentivam a participação cívica e o engajamento do público em geral", destacou.

O diretor de A TARDE, Luciano Neves, comemorou o bom momento do Grupo e classificou a contribuição do Programa A TARDE Educação como inestimável para o sucesso da empresa.

"O Grupo A TARDE tem vivenciado um momento excepcional, destacando-se como líder em circulação (Impresso + Digital) no Norte e Nordeste e alcançando a respeitável 6ª posição no Ranking Nacional conforme dados divulgados pelo IVC. Essa conquista não seria possível sem a contribuição inestimável do Programa A TARDE Educação. Mais do que simplesmente gerar conteúdo e disseminar notícias, este Programa encarna o propósito e a missão de um grupo de comunicação comprometido com o desenvolvimento educacional do Estado da Bahia", celebrou.

Luciano Neves acredita que a união de agentes focados na educação é importante para o futuro do Brasil.

"Nossa gratidão se estende aos estudantes, professores, coordenadores, secretários e prefeitos que compartilham dessa visão e apoiam esta causa vital para o futuro de nosso país. Juntos, estamos construindo um caminho onde a educação se torna o pilar fundamental para o progresso e a transformação da sociedade", disse.

A TARDE Educação nas escolas



Rita Mattos, secretária de Educação de Madre de Deus, ao lado, Paula Lisboa, psicóloga | Foto: Prefeitura de Madre de Deus

Presente no evento, Rita Mattos, secretária de Educação de Madre de Deus, parceira do A TARDE Educação, elogiou a iniciativa e apontou a importância do encontro e debate sobre o uso de tecnologia como forma de melhoria da educação na Bahia.

“Este evento é importantíssimo, porque primeiro trocamos experiências, e é necessário que você esteja sempre antenado com o que está vindo de novo. O que a gente tem de novo na área da educação, na área de tecnologia, então é muito importante. São informações que nós levamos para o município e buscamos sempre nos atualizar a partir de encontros como esses”, declarou a gestora da pasta de Educação.

A secretária Rita Mattos destacou ainda que o município de Madre de Deus forneceu tablets para os alunos, notebooks para os professores e um ambiente tecnológico equipado para pesquisa, compreendendo a importância da inovação e da adaptação ao ritmo acelerado das informações na educação.

“Nós estamos vivendo um período em que as informações são rápidas e todos os jovens e crianças têm acesso ao celular, então como é que você tem um ensino que não esteja acompanhando essa mudança? Recentemente, tivemos uma licitação de um sistema de gestão moderno que vai efetivamente caminhar nesses novos tempos. Vai haver na entrada das escolas um identificador facial permitindo aos pais acesso em tempo real às atividades e comunicações da escola. Essa integração tecnológica visa manter pais, alunos e escola conectados e atualizados, garantindo um ensino dinâmico e relevante para os jovens de hoje”, acrescentou.

Além da cidade de Madre de Deus, a 1ª edição do Workshop+Webinar contou com a presença de professores, pedagogos e outros profissionais da educação dos demais municípios parceiros do A TARDE Educação, como Salvador, Lauro de Freitas, Camaçari, Simões Filho, Amargosa, Vitória da Conquista, São Francisco do Conde, Alagoinhas, Cachoeira, Itaberaba e Sítio do Mato.

“Estamos felizes em participar deste evento e, estávamos empenhados em aprender ainda mais com este nosso parceiro que é o A TARDE, reconhecido por seu compromisso com a educação. Através de seu rico material, o Jornal fortalece constantemente as práticas pedagógicas, oferecendo uma variedade de gêneros textuais que capacitam nossos alunos não apenas a serem leitores proficientes, mas também a compreenderem e intervirem em suas próprias realidades”, relatou Yuri Watanabe, professora de língua portuguesa e coordenadora de currículo e inovação tecnológica de Camaçari.

Também presente no evento, a coordenadora pedagógica e técnica da Secretaria de Educação de Simões Filho, Jandiara Bitencourt, fez uma análise sobre os prejuízos e os benefícios que as tecnologias transmitem para os estudantes e professores.

O principal foco do Workshop+Webinar foi debater as relações midiáticas com suas implicações pedagógicas cotidianas, trazendo uma discussão atual sobre o uso de telas nas escolas. A pedagoga do A TARDE Educação, Berta Cunha, explicou a importância da temática.

“Neste primeiro encontro do ano, onde o A TARDE Educação consolida-se mais uma vez como precursor na Educomunicação, o evento abordou um tema muito presente no cotidiano escolar que precisa ser discutido. Dessa forma, destacamos questões de como utilizar a educação de maneira adequada para os nossos alunos, como essas notícias devem chegar para os nossos estudantes da educação Fundamental I até o Ensino Médio, além de trazer alguns insights para os nossos professores, para a comunidade escolar como um todo”, afirmou a pedagoga Berta Cunha.

Durante a manhã foram ministradas as palestras ‘Desafios do Contexto Atual’, ‘De que as crianças e adolescentes precisam’ e ‘Como a tecnologia pode favorecer o desenvolvimento dos alunos’, com a psicóloga clínica escolar Paula Lisboa.

Já no período da tarde, a mestra em educação, neuropsicopedagoga, doutoranda em difusão do conhecimento, Janaína Bastos, e o professor de linguagens Alírio Patrício, ministraram as palestras ‘Fundamentos das tecnologias digitais na educação’, ‘Os riscos do uso das tecnologias digitais por crianças e adolescentes’ e ‘Sala de aula invertida, metodologias ativas e educação inovadora’.

O evento aconteceu das 8h às 17h, e teve transmissão ao vivo pelo A TARDE Play, bate-papo, dinâmicas, coffee break, almoço e sorteios de brindes.

A coordenadora pedagógica do A TARDE Educação, Márcia Firmino, classificou a 1ª edição do Workshop+Webinar Tecnologia e Educação como um momento de participação e interação entre todos os participantes.

“Durante essa primeira edição, destaco especialmente a colaboração e aprendizado mútuo que permeou o evento. Além disso, a diversidade de atividades oferecidas permitiu atender às diferentes necessidades e interesses dos participantes. A receptividade e o entusiasmo demonstrados pelos membros da comunidade escolar foram inspiradores”, disse.

Firmino detalhou também os próximos planos do A TARDE Educação e destacou a importância da formação dos professores para trabalhar com o jornal dentro da sala de aula.

“Pretendemos expandir ainda mais nossas iniciativas educacionais usando a tecnologia aliada à educação, oferecendo uma variedade de recursos para enriquecer o aprendizado. Estamos comprometidos em promover a inovação pedagógica e em proporcionar oportunidades de desenvolvimento profissional para os educadores. Além disso, nosso objetivo é continuar inspirando, capacitando e contribuindo para a formação de cidadãos críticos, criativos e comprometidos com o desenvolvimento social e cultural”, finalizou.

A TARDE Educação

Iniciativa pioneira do presidente de honra do Grupo, Renato Simões, com apoio do professor e ex-diretor Edivaldo Boaventura, o A TARDE Educação se mantém como uma iniciativa atual após mais de 27 anos.

Com mais de duas décadas de experiência, alcançando estudantes em todas as regiões do Estado, o A Tarde Educação tem reconhecimento no cenário Internacional, com a premiação especial no World Young Reader Prize 2012. O certame evidencia iniciativas focadas na formação de leitores no mundo.

Entre outras premiações, em 2008 o A TARDE Educação já recebia o Prêmio Viva Leitura. Maior evento voltado para projetos de fomento à leitura no País, o evento foi organizado pelos Ministérios da Educação e da Cultura em parceria com a Organização dos Estados Ibero-americanos para Educação, Ciência e Cultura (OEI).

Ele também é o único programa de Jornal e Educação na Bahia reconhecido pela ANJ.

Para saber mais ou aderir ao projeto, basta acessar o Portal A TARDE, na aba 'A TARDE Educação', ou visitar o endereço: educacao.atarde.com.br.