A TARDE Educação reúne secretários e representantes da Educação da BA | A TARDE

Foi realizado nesta quinta-feira, 23, em Salvador, o 1º Encontro de Articuladores 2024 do Programa A TARDE Educação, promovido pelo Grupo A TARDE. Realizado no Hotel Mercure, no bairro da Pituba, o evento contou com a presença de secretários e representantes das secretarias de Educação de diversos municípios baianos, para palestras sobre o tema “Alquimia da empatia: fortalecendo a saúde mental e abrindo caminhos para a inclusão da neurodivergência”.

Pela manhã, as palestras ficaram por conta da neuropsicóloga Tatiane Miranda. Ela tratou de temas, como “atipias no contexto escolar”, “características e identificação do transtorno do espectro autista”, “diferenças entre TDAH e distúrbios de aprendizagem”, além de “desafios e possibilidades do TOD”.

Durante as apresentações, a neuropsicóloga apresentou critérios diagnósticos, além de comportamentos que acontecem no contexto escolar e domiciliar, auxiliando os participantes do evento a perceber os primeiros sinais dos diversos transtornos e como intervir.

Para Tatiane, a atuação do A TARDE Educação é fundamental no entendimento das neurodivergências nas salas de aula.

“Os professores são nossos olhos fora do consultório e fora da casa da criança. E eles têm muito expertise, eles sabem identificar quando tem alguma coisinha que não está dando certo, porque por eles passam muitas crianças, eles sabem o que é que está ali dentro do típico, dentro do esperado. Então, você fomentar uma discussão desta, na qual vai instrumentalizar esses profissionais de alguma forma, para que essa informação chegue na ponta, que são os professores que estão em sala de aula, é fundamental”, diz.

“A gente está lançando um olhar sobre a saúde mental, sobre a saúde do ponto de vista de pedagogia, porque os aspectos pedagógicos interferem no bem estar das crianças. Então, é fundamental a gente discutir, trazer informação e clarear o assunto”, acrescenta a neuropsicóloga.

Segundo Roberto Franco, secretário de Educação de Cachoeira, a administração municipal busca sempre ter boas parcerias, o que encontrou no A TARDE Educação. “A gente acredita que a educação só avança com boas parcerias, mas somos seletivos. Então, nessa seleção, a gente entendeu desde 2022 a importância deste projeto”, diz.

Ele ainda destacou que o município já colhe bons frutos desde que iniciou a parceria com o A TARDE Educação.

“A partir do momento que a gente qualifica os profissionais, isso chega na ponta. Então, a gente já consegue, por exemplo, observar uma evolução no nosso Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica). É um índice medido pelo governo federal , que acontece a cada dois anos e, de fato, é o retrato do que você conseguiu em dois anos. Tivemos recentemente a publicação do Ideb 2023, no qual Cachoeira já experimentou um avanço importante em relação ao Ideb 2021. E isso, a gente atribui a essas parcerias que atingem o corpo de professores, que qualifica o professor”, afirma.

Leonel Franco, superintendente de Educação de Vitória da Conquista, também destacou os benefícios da parceria com o A TARDE Educação.

“O projeto veio para agregar do ponto de vista da educação, trazendo ferramentas que são muito importantes para o desenvolvimento cultural, mas também social. Ele impacta os alunos de forma positiva, tendo sido muito bem aceito pela rede, professores, diretores e gestores”, afirma.

Segundo Berta Cunha, pedagoga do A TARDE Educação, o tema do 1º Encontro de Articuladores de 2024 foi escolhido por ser um assunto de extrema relevância nos dias atuais.

“Muitas crianças estão tendo diagnósticos de TDAH, TOD, autismo. E como preparar nossos professores para este novo momento, para esse novo encontro, para essas crianças estarem dentro do ambiente escolar? Precisamos preparar um ambiente para acolhê-las e também acolher as crianças que não têm nenhuma neurodivergência, para que elas sejam solidárias a esses colegas”, diz.

“Para isso existir, precisamos difundir a cultura do que é e como trabalhar isso em sala de aula. Essa é a proposta do nosso evento. Desmistificar tudo o que está por trás da neurodivergência, como se fosse algo muito fora de contexto, difícil de ser trabalhado e que, na verdade, não é. E que é algo que socialmente vamos ter que trabalhar em diversos ambientes, porque nossos autistas, nossas pessoas com TDAH estão em todos os ambientes, e precisamos prepará-los socialmente para viver em comunidade, tanto os neurodivergentes quanto as crianças neurotípicas”, acrescenta Berta.

Márcia Firmino, coordenadora pedagógica do Programa, explica que o A TARDE Educação é um programa de educomunicação: um veículo de comunicação aliado à educação.

“Hoje estamos no 1º Encontro de Articuladores de 2024. Durante o ano, a gente faz de dois a três encontros, com o objetivo de trazer nossos representantes, os secretários de Educação e articuladores, para que eles tenham um aprendizado daquilo que está acontecendo. E hoje nosso tema é socioemocional, algo muito pertinente para os dias de hoje, dentro das escolas, dentro das comunidades, dentro das famílias. Nós preparamos esse primeiro encontro justamente para trabalhar esse tema, para que eles levem aos seus municípios, para suas escolas, um pouco dessa dinâmica”, diz.

Berta Cunha destaca o sucesso do Programa, criado pelo Grupo A TARDE em 1996.

“Nós temos 100% de renovação de nossos contratos, o que diz muito sobre nosso trabalho, nossa entrega nos municípios, sobre a nossa parceria de formação continuada. Uma tecla que a gente bate muito e que a gente levanta essa bandeira é que, sem a formação dos professores, não há como avançar. A educação não avança sem informação, sem esses novos conteúdos dentro de sala de aula. Essa é a nossa maior proposta, e nossos feedbacks são sempre maravilhoso”, conclui.

Durante a tarde, a psicóloga infanto juvenil, Amanda Cerqueira, falou sobre as ‘estratégias pedagógicas para o TEA’, ‘abordagens para TDAH e distúrbios de aprendizagem’ e ‘as perspectivas e tratativas do TOD’.

“Quais são as melhores estratégias para utilizar com esses alunos, quais são os recursos e materiais que é necessário que cada escola tenha, como é que o ambiente escolar precisa ser remodelado? Então, esse encontro é muito importante para que esses professores que precisam se sentir apoiados e para as famílias que precisam se sentir orientadas também possam aprender a colocar em prática as melhores estratégias para trabalhar a comunicação dos estudantes neurodivergentes”, pontua.

Entre as orientações, Amanda destacou a necessidade de promover a empatia no ambiente escolar e familiar.

"Quando nosso cérebro não funciona da mesma forma que o de uma pessoa neurodivergente, temos impasse em entender suas dificuldades. Quando nos esforçamos para estudar, nos colocar no lugar do outro e compreender suas dificuldades, torna-se muito mais fácil respeitar, interagir e desenvolver projetos que realmente contribuam para o seu dia a dia", explica Amanda.

A coordenadora da Educação de Jovens e Adultos (EJA) de Itabuna, Dora Mônica, destacou que compartilhará os conhecimentos adquiridos no evento com toda a rede de ensino.

"O evento foi maravilhoso, pois contribuiu com uma temática muito solicitada pelos municípios atualmente: as especificidades dos alunos com TEA. Todo o conteúdo discutido hoje agregou tanto à minha formação quanto à certeza de que conseguirei expandir essa experiência no município, beneficiando coordenadores pedagógicos e professores", afirma.

“Essa parceria com o Programa A TARDE da Educação tem contribuído também para o fomento da leitura e da escrita através do seu projeto, proporcionando-nos uma formação de excelência. A profissional convidada trouxe muitas reflexões e elementos de diversas áreas que nos auxiliarão em sala de aula", acrescenta Dora Mônica.

Durante o momento de interação entre os convidados, a psicóloga Amanda Cerqueira conduziu algumas dinâmicas, como ‘memória de elefante’, ‘relembre a sua infância’, ‘pensa rápido’, ‘jogo da rima’, e ‘dança das cadeiras’.

Uma das participantes, a professora e técnica da Secretaria de Educação de Candeias, Rose Mendes, destacou a importância dessas atividades simples na educação.

"Participei da dinâmica da dança das cadeiras e percebi que podemos trabalhar diversos aspectos com os estudantes, como o convívio e o movimento, através de uma simples dinâmica. São ensinamentos valiosos que levaremos para nossas escolas. Durante a manhã, discutimos muitos assuntos pertinentes, que às vezes temos dificuldade em abordar. Podemos simplesmente observar, sentar, conversar e dar a atenção que muitas crianças não recebem. Tudo que aprendemos aqui é simples. Não precisamos ser psiquiatras para perceber que as crianças precisam, principalmente, de amor. Se oferecermos amor e estivermos disponíveis, teremos crianças muito mais felizes, que é o nosso objetivo na educação. Precisamos nos preparar e observar cada criança para que elas queiram ir à escola e aprender", conclui Rose Mendes.

Entusiasmada, a professora e coordenadora de currículo e inovação tecnológica da Secretaria Municipal de Educação de Camaçari, Yuri Watanabe, parabenizou o 1º Encontro de Articuladores 2024.

“O evento me surpreendeu pela qualidade técnica das palestrantes que foram convidadas e pela aplicabilidade do que nós aprendemos. Aprendemos técnicas, aprendemos métodos, aprendemos manejos que nos vão repertóriar para cuidar melhor desses nossos estudantes e efetivamente promover uma inclusão educacional que possibilite mais conforto para esse nosso estudante e que permite também que o professor se sinta mais competente e mais habilitado para incluí-los em suas salas de aula. Então eu só tenho a agradecer e saio daqui com muitas inquietações, mas saio também com muitos lampejos e flashs de possibilidades do que é possível fazer e realizar as nossas escolas. Muito obrigada ao A TARDE Educação”.

Ao todo, estiveram presentes no 1º Encontro de Articuladores os representantes dos municípios de Amargosa, Cachoeira, Camaçari, Candeias, Itaberaba, Itabuna, Madre de Deus, Morro do Chapéu, Santo Estêvão, São Francisco do Conde Simões Filho e Vitória da Conquista.

