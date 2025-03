A TARDE realiza workshop sobre sustentabilidade nesta terça-feira

Imagem ilustrativa - Coordenadora pedagógica do A TARDE Educação, Márcia Firmino, promovendo formação continuada - Foto: Ag. A TARDE

Com o objetivo de aprimorar práticas pedagógicas e fortalecer a educação para a sustentabilidade, o Programa A TARDE Educação, do Grupo A TARDE, promove, nesta terça-feira, 25, o workshop "Educação para Sustentabilidade e Cidadania Global".

O evento, realizado no Instituto Anísio Teixeira (IAT), no bairro de São Marcos, em Salvador, das 8 às 17 horas, é destinado aos professores e gestores da rede estadual. A programação inclui palestras, dinâmicas interativas, estudo de caso e atividades práticas alinhadas à Base Nacional Comum Curricular (BNCC).

As atividades serão conduzidas pela coordenadora de projetos educacionais do Grupo A TARDE, Berta Cunha, e pela coordenadora pedagógica do A TARDE Educação, Márcia Firmino, que possuem ampla experiência na formação continuada de professores.

De acordo com Berta, a proposta do workshop é incentivar o uso de abordagens interdisciplinares que estimulem o protagonismo dos estudantes e ampliem o impacto da escola na comunidade.

“O workshop vai oferecer um espaço qualificado de troca e aprendizado, permitindo que os professores ampliem seu repertório sobre sustentabilidade e cidadania global e encontrem caminhos para conectar esses temas ao currículo escolar”, afirma.

Para Márcia Firmino, investir na formação continuada dos professores é essencial para fortalecer a educação como um pilar estratégico do desenvolvimento sustentável.

“Quando a educação fomenta a consciência ambiental e a cidadania global, ela se torna um vetor de mudança, capaz de transformar não só indivíduos, mas sociedades inteiras”, disse Márcia.

O workshop "Educação para Sustentabilidade e Cidadania Global" é uma iniciativa realizada em parceria com a Autoridade Portuária da Bahia (Codeba) e conta com o apoio do governo do Estado, do IAT e do Núcleo Territorial de Educação de Salvador (NTE 26).