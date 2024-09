Ações tornam emprego acessível para jovens de escolas públicas

Gabriela Oliveira e Amanda Emmyli, ambas beneficiadas pelo Programa Primeiro Emprego - Foto: Uendel Galter / AG. A TARDE

“O Programa Primeiro Emprego (PPE) tem sido um transformador na minha realidade como mulher negra e de comunidade periférica, pois não está só me proporcionando oportunidades valiosas, mas também incentivado a sair da minha zona de conforto”, afirma a beneficiada do PPE Gabriela Diogo de Oliveira, de 23 anos. Ela entrou no programa em 2021, como jovem aprendiz da Embasa, e hoje está locada na Casa Civil, como técnica em administração.

Articulando trabalho e educação, o PPE tem como principal objetivo dar oportunidade aos estudantes de entrar no mercado de trabalho com todos os direitos previstos na CLT. De seu lançamento, em 2016, até este ano, o PPE já acumulou 20.650 egressos beneficiados.

A seleção para o programa é feita por meio de um ranking de notas da Secretaria da Educação (SEC) para alunos que concluíram os cursos técnicos de nível médio na Rede Estadual de Educação Profissional da Bahia. A convocação é feita pela Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre).

Colega de Gabriela no PPE e na Casa Civil, Amanda Emmyli de Oliveira Teles, de 19 anos, enaltece as experiências práticas permitidas pelo PPE. De acordo com ela, essas experiências ajudam a desenvolver habilidades valiosas, aumentando a confiança e preparando os beneficiados para os desafios profissionais.

“São programas que facilitam a entrada no mercado e nos preparam para contribuir de maneira significativa em nossas carreiras”, relata Amanda. “A experiência no PPE tem sido extraordinária e muito além do que eu imaginava. E o impacto positivo que vem gerando na minha trajetória são notáveis, por isso sou muito grata por essa oportunidade.”

Oportunidades que seguem repercutindo na vida dos beneficiados e suas famílias – e impactando o serviço público da Bahia. “Tem sido expressiva a quantidade de egressos do PPE inseridos na administração pública e muitos são os exemplos exitosos”, relata o coordenador da Coordenação de Acompanhamento de Políticas Sociais (COAPS) da Casa Civil, Antonio José Souza Assis. “Há uma beneficiada de mais de 50 anos, por exemplo, que acabou entrando em depressão severa após uma separação, entrou no PPE por insistência da filha e hoje exerce suas atividades com excelência.”

O coordenador explica que o projeto busca acompanhar os beneficiados e seu desenvolvimento, e cita ainda o caso de uma coletora de material descartável que fez o curso técnico em enfermagem. “Pelas notas obtidas no curso, ela foi convocada e hoje, beneficiada do PPE, atua como técnica de enfermagem numa unidade de saúde do estado”, afirma.

A verdade é que o programa tem feito emergir jovens lideranças cujas vozes potentes tem ressoado com um brilhantismo incomum.

Partiu Estágio

O Programa Primeiro Emprego (PPE) não é o único integrar a carteira de programas para a entrada dos jovens no mercado de trabalho, coordenada pelas secretarias em parceria com a Coordenação Geral de Políticas para Juventude (Cojuve).

O coordenador do programa Partiu Estágio, Celio Augusto Silveira de Alcântara, por exemplo, conta que já encontrou alguns estagiários egressos do programa em diversos cargos comissionados no Estado e em diversas posições na iniciativa privada.

“Recordo de quando fui convidado para uma entrevista em uma rádio e a pessoa que gerenciava a agenda e os contatos da emissora se identificou como ex-participante do programa”, conta. “Acho que o programa, acima de tudo, mostra que com competência e dedicação, sempre haverá possibilidade de melhoria.”

Coordenado pela Secretaria da Administração do Estado da Bahia (Saeb), o Partiu Estágio já contratou cerca de 17 mil universitários desde sua criação, em 2017, com investimento total de R$ 129 milhões do Governo do Estado ao longo desses anos. O programa visa a garantir acesso a oportunidades de estágio nos órgãos e entidades estaduais para estudantes universitários de instituições públicas e privadas, com sede ou presença na Bahia.

Só este ano, o edital do programa abriu 6.193 vagas, o maior número de vagas oferecidas desde a sua criação: 1.733 para Salvador, e 4.460 para a RMS e cidades do interior.

Essa atenção que o Estado tem dado à juventude baiana, a partir de discussões com a própria juventude, aponta a coordenadora de Qualificação Profissional da Setre, Silvia Ferraz de Oliveira, ajuda a buscar melhores soluções para aplicação de políticas públicas. “Políticas que contribuam para a construção de uma vida cidadã e uma melhor qualidade de vida nas comunidades e ou municípios onde esse jovem em vulnerabilidade social reside”, explica.

A própria Setre possui como sua principal premissa a promoção do trabalho, emprego, renda e esporte, por isso cabe à secretaria, pontua a coordenadora, a responsabilidade da qualificação profissional e viabilizar os cursos aos jovens no sentido de torná-los aptos ao ingresso no mercado de trabalho, desde o final do ensino médio. “São iniciativas que buscam preparar os jovens para sua vida laboral e promover meios para a geração de renda”, afirma