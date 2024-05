Adiamento do CNU muda planejamento de inscritos em Salvador | A TARDE

O Ministério da Gestão confirmou, nesta sexta-feira, 3, o adiamento do Concurso Nacional Unificado (CNU), o 'Enem dos Concursos, marcado para acontece no domingo, 5, em todo o país, por conta das chuvas que atingem o Rio Grande do Sul. A mudança de data também deve alterar o planejamentos dos inscritos.

Salvador é a quarta cidade no país com mais incritos para a prova, agora sem data para ocorrer, com 68.005 inscrições. Estudando para concursos há três anos, o administrador de empresas Matheus Pires, de 27 anos, viu pontos positivos e negativos com o adiamento. Morador de Cícero Dantas, ele faria a prova na capital.

"Não sei se vai adiantar alguma coisa, mas deve ser bom porque a pessoa tem um tempinho a mais para estudar alguma coisinha que faltou. Sempre tem um assunto que a gente pode reforçar mais, mas é ruim na parte de que se você um planejamento no trabalho para folgar no dia, se você, como no meu caso, que vou fazer prova em outra cidade", destacou Matheus.

Tâmara Andrade, 26, se preparou desde janeiro para fazer a prova. Em conversa com o Portal A TARDE, ela afirmou enxergar no adiamento uma nova oportunidade para reforçar os estudos.

"Dediquei muito tempo e abdiquei de diversos momentos em família e com amigos. Desde janeiro, tenho tentado manter um ritmo de estudos. O adiamento veio como mais uma oportunidade para estudar. Sempre fica aquela sensação de que deveria ter estudado um pouco mais e, com o adiamento, tenho uma nova chance para revisar todo o conteúdo novamente", iniciou Tâmara.

"O único planejamento que irá mudar é que não serei concursada em agosto, mas o cancelamento da prova no domingo dará uma nova oportunidade para quem se planejou e para quem não se planejou", completou.

Em coletiva de imprensa, a ministra da Gestão, Esther Dweck, afirmou que as novas datas do CNU serão apresentadas em breve. São 2,14 milhões de inscrições em todo o país, sendo 1205.575 homens e 948.858.

"As provas já estavam nos estados, nas capitais. Elas estavam começando o processo, desde quinta-feira, de interiorização nos estados. Já tinham chegado a 65% das provas. Elas estavam sendo entregues pelos Correios com escolta da PRF, também da Força Nacional. A nossa ideia é recentralizar as provas", pontuou a ministra.

