Alimentação e transporte escolar recebem mais investimentos do Governo do Estado

Transporte gratuito permite que alunos cheguem à escola em segurança - Foto: Amanda Chung /ASCOM SEC

Moradora da Fazenda Matroá, a 15km do município de Chorrochó, Deusa Aniele Barbosa Maciel, utiliza todos os dias o transporte escolar para ir ao Colégio Estadual de Tempo Integral São José, mas esta nem sempre foi uma realidade vivida pela estudante. "Quando não tinha transporte escolar eu e meu irmão tínhamos que percorrer longas distâncias, a pé, para conseguir um transporte para chegar à escola. Era comum sair às pressas e sem almoçar para dar tempo de chegar. Agora, o ônibus nos pega e nos deixa próximos de casa, com segurança”.

A mudança na rotina de Aniele é consequência dos investimentos nos programas de apoio aos estudantes da rede estadual de ensino. O reforço no transporte e na alimentação escolar tem sido uma prioridade do Governo do Estado, através da Secretaria da Educação (SEC). Esta é uma estratégia usada para garantir a permanência na escola e promover o desenvolvimento integral dos estudantes.

O objetivo é continuar avançando na melhoria da qualidade do ensino público e promover um ambiente escolar com menos diferenças e mais inclusivo para os alunos da rede estadual de ensino. De acordo com o órgão, só neste ano, foram entregues 50 ônibus escolares, 57 vans e outros 488 já foram adquiridos e serão entregues aos municípios em regime de colaboração.

Luciana Menezes, chefe de gabinete da SEC, ressalta que o Governo do Estado tem se empenhado em proporcionar condições adequadas para que os estudantes tenham acesso a um ensino de qualidade. “Investir em dois instrumentos tão importantes para a educação é uma prioridade. A alimentação escolar leva saúde, acolhimento e dignidade aos estudantes, já o investimento em transporte escolar garante a inclusão e o acesso às unidades de ensino. Além de recursos oriundos do Programa Estadual do Transporte Escolar (PETE), a aquisição dos veículos é realizada, também, através das emendas parlamentares”, afirmou a gestora.

O estudante Peterson Batista Amancio, do terceiro ano do ensino médio, do Colégio Estadual São Daniel Comboni, localizado em Salvador, destaca a qualidade da alimentação na sua escola. “De um tempo pra cá a merenda melhorou muito, com horários fixos e não tem problema com a falta de alimento. Como estudo no turno matutino, faço duas refeições na escola: o café da manhã e o lanche na hora do intervalo. Entre todos os colégios em que estudei, este é o que tem a melhor comida, o cardápio é bem completo e tem uma boaquantidade. Sem falar no carinho e esforço das ‘tias’ que fazem a merenda”, afirmou o estudante.

A oferta da alimentação escolar vem sendo incentivada com a entrega de 30 milhões de refeições por mês, em 1.082 escolas estaduais e 674 anexos. Para garantir a segurança alimentar dos estudantes e contribuir com a sua permanência na escola, são servidas, diariamente, até cinco refeições, desde o café da manhã até a ceia. Uma parceria entre a SEC e a Agricultura Familiar Sustentável assegura o fornecimento de alimentos cultivados por agricultores locais. A iniciativa também promove o desenvolvimento econômico e a segurança alimentar nas comunidades.

O cardápio de toda rede estadual de ensino é produzido seguindo as orientações das resoluções federais e do Guia Alimentar para a População Brasileira. Desde o início do ano, foram desenvolvidas, em toda a Bahia, mais de 400 atividades de Educação Alimentar e Nutricional, com diversos atores do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) para garantir que o alimento servido seja, além de saboroso, seguro.