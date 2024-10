Alunas da rede pública reciclam material para produzir aparelhos de laboratório

Emili e Emanuelly produziram kits com 12 tipos de equipamentos, incluindo balança e tubos de ensaio - Foto: Milena Monteiro/Ascom Secti/Divulgação

De acordo com dados da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), aproximadamente 30% de todo o lixo produzido no Brasil tem potencial de reciclagem, mas apenas 3% é reaproveitado e transformado novamente em produtos. Há diferentes formas de reciclar os resíduos. Em Santa Maria da Vitória, cidade do Oeste baiano, por exemplo, Emanuelly Dourado e Emili Moura, estudantes do Centro Territorial de Educação Profissional da Bacia do Rio Corrente, utilizaram os descartes para desenvolver kits laboratoriais.



A ideia do projeto é ampliar os equipamentos do espaço de estudo, além de promover a educação ambiental. A jovem cientista Emanuelly Dourado conta que o grande objetivo da proposta é envolver os estudantes durante todo processo de fabricação.



“O propósito é reciclar materiais de baixo custo e transformar em produtos que serão utilizados no cotidiano dos alunos. Esta é uma alternativa para instigar a curiosidade e o aprendizado do ensino científico entre os jovens”, conta.



Até o momento, 12 tipos de equipamentos estão incluídos no kit, contendo balança, tubos de ensaio, manuais de ensino, entre outros utensílios. Ainda em desenvolvimento, o projeto tem retorno positivo dos professores, que certificam a eficácia dos produtos na experiência de ensino e aprendizagem.



Aprendizagem prática



A estudante pesquisadora Emanuelly explica que a maior parte dos materiais produzidos no kit possui autoria de criação. “Ou seja, o estudante colabora com o projeto e vivencia a aprendizagem de modo prático. Este é o diferencial do nosso produto. Ele conta com o auxílio dos alunos, da comunidade e dos professores”, acrescenta.



As idealizadoras do projeto, que integra o Programa Ciência na Escola, da Secretaria da Educação da Bahia (SEC), contam com a orientação da professora Eugênia Silva. As meninas almejam, além de ampliar a produção com novas turmas participantes, distribuir os kits em regiões vizinhas que ainda não foram favorecidas.

