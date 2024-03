Aluno que estava em situação de rua é aprovado no vestibular da Uneb | A TARDE

De morador de rua a segundo lugar na lista de aprovados da Universidade do Estado da Bahia (Uneb), em menos de um ano. Entre os aprovados deste ano se apresenta mais uma daquelas histórias que emociona e traz esperanças de um futuro melhor para muitos. É a história e o objetivo de Tiago Juvenal Santos.

O homem de 40 anos viveu em situação de rua antes de mudar sua vida, através da educação e do programa Universidade para Todos (UPT). Nascido no Rio de Janeiro, Tiago passou por diversas dificuldades, incluindo períodos em que viveu nas ruas, sem muitas expectativas de um futuro promissor.



Antes de se mudar para a Bahia ele já havia percorrido outros estados, enfrentando as adversidades típicas de quem não tem um lar fixo ou recursos suficientes para uma vida estável. A situação de rua é complexa e envolve mais que a falta de moradia, também a dificuldade de acesso a direitos básicos, como educação, saúde e oportunidades de emprego. “A vida nas ruas foi desafiadora, mas eu nunca perdi a esperança de que havia algo mais para mim”.



Portas que se abrem em Salvador



Em Salvador, Tiago descobriu o UPT Pop Rua, uma iniciativa do Governo do Estado da Bahia, através da Secretaria da Educação (SEC) e em colaboração com universidades públicas e outras entidades. “O UPT é uma política de acesso ao ensino superior que busca preparar os estudantes para os processos seletivos, tanto o Enem quanto os vestibulares das universidades parceiras”, conta a coordenadora Patrícia Matos Machado.



Foi através do UPT Pop Rua, uma ação inovadora da Secretaria da Educação, que Tiago teve a chance de se preparar para o vestibular. “Tinha chegado em Salvador há pouco tempo e o pessoal um dia veio até a mim e perguntou se eu tinha interesse em participar de um pré-vestibular preparatório, na hora, falei que sim”, conta. “Foi através do UPT Pop Rua, uma ação inovadora da Secretaria da Educação, que Tiago teve a chance de se preparar para o vestibular.”, continua.



Tiago fez questão de relembrar os momentos em que estudava no centro de acolhimento e contou com apoio de diversos lados que empurraram em direção a seu sonho. “Agradecer a Uneb, e UPP que ajudaram muito com materiais didáticos, lápis, caneta. Além de cuidarem da nossa viagem para Senhor do Bonfim, alimentação e tudo mais”. Senhor do Bonfim foi a cidade ele prestou a prova. Tudo isso aconteceu em apenas 10 meses desde a chegada dele a Salvador.



O dia da aprovação



Tiago conta que estava passando por um Shopping em Salvador quando foi surpreendido por uma ligação de uma pessoa da Uneb informando a aprovação na área de Teatro. “Quando ele falou ‘Tiago, você foi aprovado’, meu coração quase saiu pela boca. Eu ajoelhei, chorei. É uma oportunidade que eu tava sonhando”, relembra.



E reforça que não foi fácil, mas é possível, mesmo para pessoas em situação de rua como foi a dele. “Tem que querer, porque é possível. Tem como chegar lá. Independente de idade”, conta.



Tiago termina dizendo o que almeja com a sua história. “Vou na rua hoje em dia, entrego comida, converso com as pessoas e conto a minha história, mas existe uma certa resistência, porque a vida na rua é muito dura.”



“Às vezes não vê solução e se sente um nada, e eu quero arrancar essa negatividade. Quero ajudar a mudar essa forma de pensar..., acreditarem mais em si.”, finaliza.



*Sob a supervisão da jornalista Hilcélia Falcão