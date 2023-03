Alunos da Ufba promovem arrecadação para competição na Flórida

Os estudantes da Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia (Ufba), Ana Beatriz Ribeiro, de 20 anos, Bernardo Kochhann, de 18, e Laura Viana, de 20, estão arrecadando fundos e buscando patrocínios para representar o Brasil na etapa internacional da “Stetson Moot International". O evento acontece entre os dias 13 a 15 de abril, em Gulfport, na Flórida. As contribuições podem ser feitas no site e por transferências com a chave Pix: [email protected] (Maria Izabel Reis Belo, Banco do Brasil).

Os alunos são integrantes do subnúcleo de direito ambiental internacional, do Núcleo de Competições Internacionais (NCI). A competição mundial, organizada pelo Institute of Biodiversity Law and Policy da Stetson University, é voltada para questões de direito ambiental global, como conservação e sustentabilidade. A edição de 2023 contou com temas como mineração no fundo do mar, responsabilidade estatal, ativismo ambiental e pirataria.

As rodadas nacionais brasileiras foram sediadas durante os dias 10 e 11 de fevereiro, em São Paulo, na Universidade Presbiteriana Mackenzie. A equipe se manteve invicta em todas as etapas. Os estudantes destacam que a participação em competições internacionais é uma prática promovida pelo NCI desde 2014.

"Nosso subnúcleo, de Direito Ambiental Internacional participa da Stetson Moot Court Environmental Law Competition, a maior competição de direito ambiental internacional do mundo. Já participamos diversas vezes da competição. Duas dos nossos oradores já participaram da última edição da Stetson Moot, embora tenha sido de forma remota, em virtude da pandemia. Dessa vez, estamos extremamente empolgados com a possibilidade de representar o Brasil em solo estadunidense", destaca o estudante Bernardo Kochhann.

Além do pódio coletivo, a estudante Laura Viana também conquistou o título de melhor oradora da competição. Por se tratar de um debate de direito internacional, ele simula processos perante a Corte Internacional de Justiça. Os jurados da competição são geralmente acadêmicos e especialistas em direito ambiental.

Na Flórida, os alunos da Ufba vão competir com concorrentes dos Estados Unidos, México, Canadá, Colômbia, Inglaterra, Irlanda, Coréia do Sul, Kenya, entre outros.