Alunos desenvolvem IA que auxilia colegas na preparação para o Enem

Estudantes de ensino médio conhecem ferramenta de Inteligência Artificial que ajuda na preparação do Enem - Foto: Divulgação

Cerca de 42% dos estudantes que cursam faculdade ou que têm interesse em ingressar no ensino superior usam Inteligência Artificial semanalmente, conforme pesquisa realizada pela Associação Brasileira de Mantenedoras do Ensino Superior (Abmes) sobre a utilização da IA na educação do terceiro grau.



Diante disso, Gustavo Barros, estudante do Colégio Estadual Democrático Professor Rômulo Galvão, localizado em Elísio Medrado - a cerca de 240 km de Salvador -, utilizaram IA para desenvolver o LearnLoop, um site focado em auxiliar os alunos durante a preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

As dificuldades apresentadas pelos colegas de classe induziram ao desenvolvimento do projeto. Gustavo Barros, estudante pesquisador, conta que o principal diferencial do produto é que ele não foi criado com fins lucrativos.

"O nosso professor nos incentivou a observar as dificuldades dos nossos colegas de turma e elaborar um produto que facilitasse a vida acadêmica deles. Por isso, ser acessível é uma característica desse projeto”, explica.

O acesso à ferramenta é simples e prático. Basta cadastrar os dados pessoais solicitados para que o site libere as funcionalidades disponíveis.

“Ao se conectar ao LearnLoop, o estudante terá à disposição um modelo de estudos personalizado, como retornos individualizados na correção de redações, por exemplo. Após o envio da foto de um trabalho manuscrito, a IA libera todos os ajustes necessários baseados nos critérios de correção das redações do Enem”, explica o jovem pesquisador Gustavo Barros.

Em busca de melhorias

Como não há intenção de transformar a ação em uma iniciativa lucrativa, os usuários não precisam se preocupar com cobrança ou restrições que os impeçam de acessar todos os recursos da Inteligência Artificial.

Atualmente, os estudantes estão avaliando as melhorias necessárias para o site. O grupo busca alcançar um maior número de alunos menos favorecidos que desejam ingressar em universidades por meio de vestibulares. O projeto conta com suporte da Secretaria Estadual de Educação (SEC), orientação do professor Jaildo Caldas e o apoio de Jorge Alberto.