Alunos e professores da Bahia participam de intercâmbio em Portugal | A TARDE

Viajar para Portugal, visitar pontos importantes para a construção histórica do Brasil, conhecer outra cultura. Essa será uma imersão para os 36 estudantes e três professores da rede pública de ensino das cidades de Salvador, Mata de São João e Jacobina na Bahia. Eles foram selecionados para um intercâmbio de dez dias em Lisboa através do projeto “Era Uma Vez… Brasil” e embarcam para essa jornada neste sábado, 11. De malas prontas, os estudantes e professores se juntam a outros 81 intercambistas que, além da Bahia, partem dos estados de Pernambuco, Ceará e São Paulo.

Além dos pontos turísticos, o grupo visitará escolas portuguesas, onde terão a oportunidade de trocar informações com estudantes e professores, inclusive, sobre aspectos culturais regionais do Brasil. Os estudantes brasileiros ainda apresentarão os produtos produzidos por eles durante as etapas do projeto. Serão 28 curtas-metragens e um livro de 100 histórias em quadrinhos escritas e ilustradas por eles durante o projeto.

Essa é a primeira viagem internacional de muitos estudantes e também, para muitos, a primeira vez em um avião. Os participantes encontram no intercâmbio a continuidade de um processo pedagógico que teve início no ano letivo das escolas e se desenvolveu ao longo de todo o ano. A sétima edição do “Era Uma Vez… Brasil” tem como tema “Mais do que o Ipiranga: as independências de outros ‘Brasis’”, em alusão aos 200 anos de independência.

Em sala de aula de escolas municipais brasileiras, professores trabalham a desconstrução da ideia enraizada no imaginário coletivo dos nomes considerados como heróis da independência e quais os nomes que tiveram papel importante para a independência, mas não são considerados heróis. Na Bahia, a iniciativa alcançou a marca de 1.341 alunos inscritos e mobilizou 88 professores de História de 73 escolas.