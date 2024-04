Amargosa faz ações de conscientização do autismo nas escolas | A TARDE

Em alusão ao Dia Mundial de Conscientização do Autismo, comemorado na terça-feira, 2, a Prefeitura de Amargosa, através da Secretaria Municipal de Educação, elaborou uma semana com programações de socialização, convivência e conscientização no ambiente escolar. As iniciativas inclusivas aconteceram em todas as creches e escolas da rede municipal.



Entre as programações estão rodas de conversa, brincadeiras envolvendo a temática, atividades musicais, confecção de paineis e dinâmicas em grupo. O objetivo da gestão municipal é conscientizar e dar visibilidade aos estudantes neurodivergentes, além de reforçar a importância desses alunos enquanto protagonistas da sua própria história, bem como o trabalho com os demais estudantes pautados na aprendizagem da convivência com as diferenças e do respeito para com o outro.

“As nossas atividades ao longo desta semana tem a missão de informar e desmistificar estereótipos sobre pessoas que apresentam o Transtorno do Espectro Autista (TEA). Garantindo o trabalho de sensibilização dentro das escolas desde os primeiros anos de vida, nós conseguiremos formar cidadãos cada vez mais conscientes, fortalecendo a inclusão de pessoas com autismo em todos os setores da sociedade”, afirmou a coordenadora da educação especial, professora Patrícia Cruz.

A iniciativa demonstra ainda a sensibilização da comunidade escolar e dos profissionais de educação em direção à construção de uma escola inclusiva e solidária.

O Dia Mundial de Conscientização do Autismo foi declarado pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 2007, com o objetivo de reduzir a discriminação e preconceito com as pessoas que apresentam o Transtorno do Espectro Autista (TEA).