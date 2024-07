Amargosa recebe projeto educativo Guardiões do Arraiá

Município de Amargosa recebeu, nos dias 10 a 15 de junho, a primeira edição do Projeto Guardiões do Arraiá - Foto: Divulgação

Com o tema “Educando para salvar vidas”, o município de Amargosa recebeu, nos dias 10 a 15 de junho, a primeira edição do Projeto Guardiões do Arraiá. A iniciativa foi realizada pelo Governo da Bahia em parceria com o Corpo de Bombeiros Militar (CBMB) e a prefeitura local, através da Secretaria Municipal de Educação (Smed).



A ação, destinada a crianças de 7 a 11 anos, contou com aproximadamente 100 participantes de escolas municipais e privadas. As atividades foram desenvolvidas de maneira lúdica e pedagógica, adequadas à faixa etária dos participantes.

O secretário de governo da cidade, Silas Lomanto, ressaltou a importância do projeto durante o período junino. “O projeto vem em um momento em que as crianças se divertem muito com fogos e atividades correlatas. Este projeto gratuito é importante porque foca em várias lições, como cidadania e prevenção, ensina às crianças a recorrer a um responsável quando identificarem algum acidente, e foca no meio ambiente".

O gestor da pasta explicou ainda que a dinâmica do projeto é muito rica, e "Amargosa já tem a característica de trabalhar com as suas crianças em temáticas importantes para uma sociedade estruturada e de bom convívio. Este projeto já traz às nossas crianças esse sentimento de coletividade já desenvolvido em nossa cidade”.

Para a secretária municipal de Educação (Smed), professora Márcia Batista, a ação garante aprendizagens além da sala de aula. “As atividades desenvolvidas pelo Projeto Guardiões do Arraiá acrescentam aprendizados às nossas crianças, complementando todos os ensinamentos que desenvolvemos em sala de aula. As atividades de cidadania, proteção, identificação de possíveis riscos e primeiros socorros, entre outras, formam as crianças como, de fato, pequenos guardiões, não só do arraiá, mas das suas casas, escolas e todos os espaços que eles frequentarem”, finalizou.