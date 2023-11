Após três anos, Enem volta a abordar questões sobre ditadura militar | A TARDE

Após três anos, o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) voltou a tratar questões sobre a ditadura militar. O tema era empregado na prova desde 2009, mas foi extinto durante o governo Bolsonaro (PL).

A primeira etapa do certame, que aconteceu neste domingo, 5, também abordou outras temáticas como história da Palestina, migração de judeus para o Brasil, machismo, valorização da identidade indígena e racismo.

Em uma das questões, o exame apresentou trechos de livros do pedagogo Paulo Freire e dos escritores Conceição Evaristo e Itamar Vieira Júnior. A música “Alegria, Alegria” de Caetano Veloso também foi retratada.

Neste primeiro momento, os futuros universitários responderam 90 questões ligadas a ciências humanas e linguagens, além da redação, que trouxe o tema "Desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil". No próximo dia 12, os estudantes serão submetidos a outras 90 questões sobre ciências da natureza e matemática.