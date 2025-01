Arena Fonte: Encontro eleva protagonismo estudantil

Grande evento reuniu cerca de 7 mil pessoas na Arena Fonte Nova - Foto: José Simões / Ag. A TARDE

Durante o Encontro Estudantil da Rede Estadual, que começou na última terça-feira e termina hoje, na Arena Fonte Nova, a juventude ganhou todos os holofotes e elevou o nível de seu protagonismo. O encontro - que este ano tem como tema “Arte, ciência e democracia: caminhos para a sustentabilidade” - reúne 700 projetos de arte, cultura, ciências e inovação, desenvolvidos ao logo do ano, com a orientação de professores.

Com público estimado em 7 mil pessoas, incluindo professores e gestores escolares, o evento dá visibilidade aos projetos estruturantes desenvolvidos pela Secretaria da Educação da Bahia (SEC).

A 1ª Mostra de Projetos do Educa Mais Bahia está entre as novidades deste ano. A iniciativa visa ampliar a jornada escolar com a atividades no contraturno das aulas. Ao longo de 2024, os estudantes participaram de diversas oficinas, e o resultado deste trabalho pode ser conferido na mostra, que visa fortalecer as aprendizagens dos alunos e aprimorar suas habilidades criativas.

Outra novidade é a parceria entre o governo da Bahia e a ‘Sua Música’, maior plataforma brasileira de streaming. Pelo Youtube, será transmitido o Festival Anual da Canção Estudantil (FACE) - Conecta Voz.

Ainda na área de artes e cultura, o evento contou com a apresentação dos projetos Encontro de Corais Estudantis (Encante); Dança Estudantil (Dance); Artes Visuais Estudantis (AVE); Educação Patrimonial e Artística (EPA); Tempos de Arte Literária (TAL), Produção de Vídeos Estudantis (PROVE), e Festival Estudantil de Teatro (FESTE).

Destaque no Encontro, a Feira de Ciências, Empreendedorismo Social e Inovação da Bahia (Feciba) tem 250 projetos desenvolvidos pelos estudantes. As propostas visam fortalecer a formação integral dos alunos, promover a difusão da cultura científica e estimular o protagonismo estudantil, a partir da apresentação de soluções e tecnologias de grande alcance social.

Os Seminários Territoriais da Educação Profissional e Tecnológica também fazem parte do Encontro Estudantil e contemplam exclusivamente a produção científica e de tecnologias das unidades escolares da rede pública que possuem oferta da Educação Profissional. O objetivo é fomentar a prática pedagógica nos cursos técnicos, de maneira inclusiva, e dialogar com a realidade local, bem como promover a consolidação e a expansão do ensino técnico no estado da Bahia.

Estudantes empolgados com projetos de ciências e artes Projeto Biogloss: saúde, beleza e sustentabilidade - Desenvolvido pelos estudantes LAYLA GABRIELE SANTOS MOTA, KAREN ELLEN ALVES RAMOS e ANA CLARA SOUZA CAMPOS, do curso de Biotecnologia, no Centro Territorial de Educação Profissional (CETEP) do Médio Rio de Contas, em Ipiaú. “Pensando no cuidado com os lábios e na estética, criamos o gloss e protetor labial em diversas formas, texturas e aromas. O melhor é que são produtos que podem ser usados por todos. Inclusive pessoas com doenças que causam ressecamento nos lábios. Com esse produto, nós cuidamos e elevamos a autoestima dessas pessoas”, explica a estudante Layla abriele Santos Mota. ----------------- Projeto Literário Uma Ode à Maria Filippa - Desenvolvido pelas estudantes JOANA PEREIRA DE JESUS e MARIANA VIEIRA DIAS DE SOUZA, do Colégio Estadual José Ribeiro Pamponet, em Baixa Grande, do Núcleo Territorial de Educação (NTE15). “Durante os nossos estudos sobre a Independência da Bahia, conhecemos a história de Maria Filipa e sentimos a necessidade de contar as histórias de mulheres pretas da nossa cidade. Estamos escrevendo sobre as histórias de parteiras, rezadeiras, professoras, líderes comunitárias e descendentes de ex-escravizados de Baixa Grande. Estamos coletando essas vivências e, quando tivermos cem histórias, vamos publicar o o nosso livro”, explicou Joana Pereira. ----------------- Projeto Couro Ecológico - Desenvolvido pelos estudantes JOÃO PEDRO BARRETO RIBEIRO ROSA e BIANCA SILVA SANTOS, do Colégio Democrático Estadual Castro Alves. “Nosso projeto busca soluções sustentáveis para reduzir os impactos ambientais da indústria do couro. O componente principal da utilização do couro é a palma forrageira, porque queremos mostrar a essência do nosso Nordeste, e esta é uma planta que tem muito na nossa região. O resultado é um material durável, usado para produzir itens como bolsas, cintos e porta-lápis, oferecendo alternativa sustentável ao couro tradicional e sintético, que impactam negativamente o meio ambiente”, pontuou João.

Projeto Agência de Notícias nas Escolas da Bahia terá investimento de R$ 21 milhões para 2025

Um jovem apaixonado pela comunicação. É assim que se define o estudante João Pedro Souza, do Colégio Estadual Pedro Paulo Marques e Marques, em Salvador. Ele é um dos alunos participantes do Programa Agência de Notícias nas Escolas, promovido pela Secretaria da Educação do Estado (SEC), por meio do Instituto Anísio Teixeira (IAT). “A agência me desenvolveu de uma forma inimaginável. É como se eu fizesse parte disso há muito tempo, pois é algo inovador. Normalmente edito os vídeos e fico responsável pelas filmagens. Como também amo falar, sempre que surge uma oportunidade, assumo as entrevistas. Minha dicção melhorou muito e aprendi sobre oratória”, relata.

O programa Agência de Notícias na Escola mostra como o ensino médio pode ser mais atrativo com inovações pedagógicas que tragam conexão com a realidade. Com ações que visam estimular o desenvolvimento de competências de comunicação, pesquisa e análise crítica dos estudantes, a iniciativa receberá, em 2025, um investimento de R$ 21 milhões. A meta é implementar 560 agências de notícias em toda a Bahia, beneficiando cerca de 6 mil estudantes.

Carla Aragão, diretora de Inovação e Tecnologia do IAT, revela que a Educação Digital e Midiática fará parte do currículo das escolas de tempo integral, por meio do incentivo para a implementação das Agências de Notícias nas Escolas.

“As agências deram muito certo e esta ampliação já era ventilada pela Secretaria da Educação. Vale ressaltar que este projeto é um caminho para o letramento digital e desenvolvimento de sujeitos críticos, formando cidadãos conscientes do seu entorno e os auxiliando a terem uma formação para o mundo do trabalho”, explica a gestora. Em 2024, o projeto envolveu cerca de 750 estudantes e 166 professores orientadores. Apesar do apoio dos docentes, os alunos não perdem a autoridade e o protagonismo.

Atualmente, cada Núcleo Territorial de Educação (NTE) têm, em média, três agências de notícias, compostas por cinco alunos e dois professores. Para participar, as escolas precisam se inscrever na convocação e atender a pré-requisitos, como funcionar em tempo integral e contar com professores disponíveis para acompanhar as equipes de estudantes.

Cursos de formação

Para além das iniciativas voltadas aos alunos, o estado oferece ações formativas para educadores, com o objetivo de ampliar seus conhecimentos e habilidades. Ofertadas pelo Instituto Anísio Teixeira, as formações atendem professores das redes estadual e municipal, abrangendo diversas áreas do conhecimento.

O professor Ítalo Santana, do Colégio Estadual Florestal, no município de Nova Canaã, conta como essas qualificações são fundamentais para lidar com os desafios encontrados em sala de aula. “Temos o relato da mãe de uma aluna que não queria mais frequentar a escola. Estimulamos a participação dela nas aulas de fotografia. Isso mudou o contexto inicial e agora ela está extremamente animada para cursar Cinema na faculdade”, comemora o educador. A formação em fotografia ofertada aos alunos é realizada emparceria com a Universidade do Sudoeste Baiano (Uesb).

De acordo com o IAT, foram realizadas, até novembro deste ano, 45 ações formativas. As ações foram realizadas nos formatos on-line, híbrido e presencial, com a participação de 31 mil educadores de todo o território baiano.