Arraiá nas Escolas marca o fim do primeiro semestre da rede estadual

- Foto: Governo da Bahia

Em clima de muita animação, forró e conscientização ambiental, as escolas da rede estadual de ensino encerram nesta sexta-feira, 21, o primeiro semestre do ano letivo de 2024. O dia foi marcado por culminâncias da ação pedagógica “Arraiá da Sustentabilidade”, que teve o objetivo de estimular a participação dos estudantes em eventos de celebração e valorização da cultura nordestina e dos povos e das comunidades tradicionais, tendo a sustentabilidade como temática central. O recesso junino será no período de 24 a 30 de junho.

No Centro Estadual de Educação Profissional (CEEP) Litoral Norte e Agreste Baiano, localizado em Alagoinhas, os estudantes do curso técnico em Edificações participaram de uma oficina, na qual aprenderam uma técnica de trançado com a palha do licurizeiro, que é uma planta típica do semiárido nordestino, que está em risco de extinção, para confeccionar peças artesanais, como abanadores e vassouras.

Em Retirolândia, os estudantes do Colégio Estadual Olavo Alves Pinto participaram de diferentes atividades, como desfile com roupas produzidas com materias recicláveis, a exemplo de papelões, CDs, plásticos e restos de tecidos; no teatro do colégio, apresentações de quadrilhas da escola na Praça da Zebrinha, no centro da cidade; apresentação sobre preservação do solo e não utilização de agrotóxicos; e, como não poderia faltar, degustação de comidas típicas, como milho, amendoim e bolo de laranja.

A estudante Beatriz Santana, 18, 3º ano, aprovou a iniciativa do Arraiá da Sustentabilidade nas Escolas. “Foi uma forma divertida de aprender e, também, de chamar a atenção e conscientizar as pessoas sobre a importância da preservação do meio ambiente. Além disso, eu pude soltar a minha criatividade com a criação das roupas com materiais recicláveis que seriam descartados no lixo”, comentou, entusiasmada.