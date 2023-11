Aulões e atividades de lazer marcam o período que antecede o Enem | A TARDE

Nos dias que antecedem o primeiro dia de aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), no próximo domingo, candidatos dividem rotina entre revisões e momentos de relaxamento. Ontem, foi dia de banho de piscina no Colégio Vitória-Régia, no Cabula. Já no Instituto Cultural Beneficente Steve Biko, hoje, é dia de aulão.

Chamada de No Stress, a atividade no Vitória-Régia contou também com dança. “Os alunos tiveram aulas regulares até a semana passada e, a partir desta semana, a gente tem um projeto para expulsar qualquer tipo de pressão. Fazemos aula com Fit Dance, banho de piscina, jogos e o encerramento do ano letivo”, explica a psicopedagoga e orientadora educacional Naiara Abreu.

Bianca Costa, 17 anos, do 3º ano, pretende cursar publicidade e propaganda está aliviada pelo término do período de preparação, mas também um pouco de desespero por não saber exatamente o que esperar da prova.

“Eu estou tentando equilibrar os dois pontos para não ficar com a cabeça muito cheia, porque agora na verdade é o momento só de revisar, porque o que tinha para aprender eu já aprendi”, relata.

Já o Instituto Cultural Beneficente Steve Biko promove, hoje, um último aulão antes da prova, o ENEMgrecido, das 8h às 16h na sede da instituição, na Rua do Passo, Santo Antônio. O foco será na resolução de questões, dicas importantes e atrações artísticas.

Transporte

A Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob) irá reforçar 86 linhas de ônibus, das 10h às 18h, com aumento de 53% na frota, contando com adicional de 161 veículos. O BRT também terá reforço na frota, com seis veículos em direção à Estação Rodoviária. O horário de funcionamento é das 5h às 23h10. Já o Elevador Lacerda funcionará das 7h às 22h, assim como a Travessia Ribeira-Plataforma, das 7h às 19h.

