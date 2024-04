Autoridades da África conhecem Fábrica-Escola do Chocolate na Bahia | A TARDE

O embaixador de Camarões no Brasil, Martial Tchenzette, e diplomatas do país africano, irão conhecer nesta quarta-feira, 17, o trabalho profissionalizante do Centro Estadual de Educação Profissional (CEEP) do Chocolate Nelson Schaun, além do projeto educacional do Colégio Estadual de Tempo Integral Professor Carlos Roberto Arleo Barbosa, localizados no município de Ilhéus, no Sul da Bahia.



Além das autoridades, produtores de cacau camaroneses também fazem parte da comitiva que vai conhecer os nove cursos técnicos ofertados nas unidades de educação da Secretária de Educação do Estado da Bahia. O grupo fará um tour pelas instalações da unidade, a exemplo da Fábrica-Escola do Chocolate, onde degustarão os produtos feitos pelos estudantes à base de cacau.

A fábrica-escola serve como laboratório para que os estudantes que fazem o curso técnico em Agroindústria Cacau e Chocolate tenham aulas práticas e desenvolvam projetos, pesquisas e intervenções sociais, aperfeiçoando a formação profissional.