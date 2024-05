BA: Alternativa garante conclusão do ensino médio e beneficia 5,5 mil | A TARDE

Por meio do exame elaborado pela Comissão Permanente de Avaliação (CPA), da Secretaria de Educação da Bahia (SEC), 29.162 pessoas já concluíram o ensino médio entre 2022 e maio deste ano, sendo 5.530 concluintes entre março e maio deste ano.

O exame existe desde 2002 no estado, mas foi a partir da criação de um novo sistema de dados da SEC em 2022, que foi facilitada essa quantificação.

A prova é uma alternativa estadual para certificar, a partir dos 15 anos de idade, quem não completou o ensino fundamental e, a partir dos 18 anos, os que não concluíram o ensino médio.

A graduação é importante para quem busca melhor qualificação para o mercado de trabalho ou adentrar ao nível superior.

Esta é uma forma de concluir os estudos, sem a necessidade de se matricular em uma escola. O que é importante, pois permite caminhos de possibilidade para essas pessoas, de acordo com a coordenadora da Educação de Jovens e Adultos (EJA), Carla Nogueira.

“O CPA é uma forma de dar autonomia aos sujeitos, de direcionar seus próprios estudos, realizar um exame e tirar a sua certificação. As pessoas procuram o exame para prestar o vestibular ou se qualificarem para um emprego. São sujeitos que já têm domínio da sua vida. A educação não pode aprisioná-los. Ela tem que ter movimento para que esses sujeitos percebam que podem acessar outros espaços que queiram”.

Em 2022, 11.149 pessoas concluíram o ensino médio dessa forma. Em 2023, foram 12.483 pessoas. Entre os anos de 2022 e 2023, houve um aumento de certificação de 11,2% e a expectativa para 2024 é de aumento.

Porém, Carla ressalta que neste período do ano o CPA costuma ter uma maior procura. “Muita gente procura o exame no início do ano pensando na universidade, no Enem. É quando temos uma maior procura”. Outra explicação é o aumento da divulgação do exame, segundo a coordenadora.

Procedimento

Para se inscrever de maneira online para fazer a prova basta realizar o pré-cadastro no site da CPA Digital (https://cpadigital.educacao.ba.gov.br). Após esse preenchimento, os candidatos são redirecionados automaticamente para o site (https://saga.educacao.ba.gov.br).

Em seguida, respondem ao questionário socioeconômico e incluem os seguintes documentos: cópia do RG e CPF (carteira de motorista ou passaporte poderão substituir o RG, no ato do atendimento) e histórico escolar parcial (quando for realizar o aproveitamento de estudos).

O agendamento do exame deve ser feito também pelo site da CPA Digital, ou presencialmente em uma das 13 unidades certificadoras em funcionamento ou nos 27 Núcleos Territoriais de Educação (NTE). As provas são aplicadas semanalmente até o dia 19 de dezembro.

No dia e hora agendados, o candidato deverá comparecer munido de documento original com foto. O conteúdo das provas a ser estudado deve ser consultado no site do CPA Digital.

O material de estudo para a prova está sendo adicionado ao site. Será considerado aprovado em cada área do conhecimento e na redação o candidato que obtiver pontuação igual ou superior a 5.

