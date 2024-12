Bahia encerra 2024 com recorde no Enem e foco na aprendizagem para 2025

- Foto: Marcello Casal jr / Agência Brasil

Com resultados expressivos e avanços na infraestrutura escolar, a rede estadual de ensino da Bahia encerra 2024 com um balanço positivo e uma visão ambiciosa para o próximo ano. Entre as principais conquistas está o recorde de inscrições no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) entre os estudantes da rede, fruto de uma mobilização coordenada pela Secretaria da Educação do Estado.

Durante o Encontro Estudantil da Rede Estadual, que começou nesta terça-feira (17), na Arena Fonte Nova, a secretária da Educação, Rowenna Brito, destacou os avanços obtidos e os planos para 2025.

“A gente finaliza esse ano com uma energia muito positiva, com bons resultados. A prova disso é o resultado das inscrições no Enem, quando a Bahia bate um recorde desse número na rede estadual graças a uma mobilização da Secretaria de Educação, sob orientação e direção do governador Jerônimo”, afirmou.

A infraestrutura escolar também teve grandes investimentos em 2024. Com a entrega de escolas no novo padrão de infraestrutura física e oferencendo aulas em período integral, já são 75 unidades do tipo no estado.

Para 2025, o compromisso é seguir com as melhorias físicas, mas com uma prioridade clara: o desempenho dos estudantes. “Terminamos esse ano com muita força, com foco em 2025. Infraestrutura física tá rolando bem, todos os projetos da rede têm funcionado bem, agora vamos focar na aprendizagem dos estudantes e na formação dos professores”, explicou Rowenna.

Além das unidades já entregues, a secretária adiantou que outras 200 escolas estão previstas para inauguração. “Os estudantes já começarão o ano [2025] em algumas unidades para testar as escolas. Antes do final do ano, ainda devo licitar novas obras”, afirmou.

Mobilização e resultados

Com investimentos, a rede estadual entra em 2025 com a meta de fortalecer a aprendizagem e valorizar os professores, consolidando um trabalho que já modernizou a infraestrutura e agora quer garantir o protagonismo dos estudantes baianos da rede pública.

“Vamos seguir com muita energia, garantindo que a rede estadual continue crescendo e atendendo às necessidades dos nossos alunos”, concluiu Rowenna Brito.