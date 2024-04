Bahia investe mais de R$ 700 milhões em escolas estaduais em Salvador | A TARDE

O Governo da Bahia investiu, de 2019 até o início deste ano, R$ 746 milhões na construção de novas escolas de tempo integral e na realização de obras de ampliação, reforma e modernização de outras unidades da sua rede de ensino.

As novas unidades escolares contam com salas de aula com ar-condicionado, teatro, biblioteca, restaurante, laboratórios, piscina semiolímpica, quadra coberta, campo de futebol society, vestiários, pista de atletismo e espaços multifuncionais. Já as escolas já existentes estão recebendo melhorias em suas estruturas para fortalecer a aprendizagem dos estudantes.

Em quase cinco anos, a capital baiana foi contemplada com oito novas escolas de tempo integral localizadas nos bairros de Vila Canária, Imbuí, Sussuarana, Paripe, Jardim Cajazeiras, Lobato, São Cristóvão e Cabula. Outra nova unidade escolar está em processo de licitação para ser construída na Estrada das Barreiras, que somadas chegam ao investimento de R$ 248,8 milhões.

Reformas

Dentre as diversas melhorias voltadas para a requalificação da rede física das escolas estão nove ampliações, sendo duas entregues nos bairros Cia e Valéria; cinco concluídas na Fazenda Grande do Retiro, Tancredo Neves, Bairro da Paz, Piatã e Bonfim; uma em andamento no bairro de Águas Claras; e uma em licitação no bairro de São Cristóvão, o que totaliza R$ 92,5 milhões. Também, já foram realizadas nove requalificações de escolas com quadra coberta nos bairros Pituba, Fazenda Grande II, Cajazeiras X, San Martin, Fazenda Grande III, Piatã, Águas Claras, Armação e Pero Vaz, com o investimento de R$ 55 milhões.

A SEC também vem realizando 31 obras de modernização em escolas estaduais de Salvador. Com o investimento de R$ 258,7 milhões, cinco foram entregues no bairro da Lapinha, Cajazeiras IV, Periperi, Itapuã e Costa Azul; quatro concluídas na Caixa D´Água, Cajazeiras IV, Brotas e Mussurunga; quatro em andamento no Cabula, Pero Vaz, São Cristóvão e Armação; e 16 em licitação nos bairros de Cabula, Pituba, Nordeste, Santa Cruz, Brotas, Lapinha, Fazenda Grande do Retiro, Ondina, Cajazeiras IV, Periperi, Paripe, Praia Grande, Bairro da Paz, São Cristóvão, Mussurunga e Itapuã. Ainda, em Salvador, foram realizadas 319 reformas de manutenção nos colégios existentes, sendo 294 entregues, uma concluída e 24 em andamento, totalizando R$ 74.200 milhões. Soma-se a isso, a entrega de 15 quadras poliesportivas cobertas, com o investimento de R$ 16.907 milhões.

História e legado

Uma das escolas mais antigas de Salvador é o Colégio Estadual da Bahia, mais conhecido com Central. O primeiro colégio público de Ensino Médio da Bahia foi fundado em 6 de setembro de 1837 e, este ano, completará 187 anos. A unidade, que vem formando cidadãos de diferentes gerações, a exemplo do cineasta Glauber Rocha e do cantor Raul Seixas, oferece Educação em Tempo Integral e sedia o Centro Juvenil de Ciência e Cultura (CJCC), que oferece cursos e oficinas para estudantes da rede estadual de ensino.