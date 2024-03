Bahia se destaca entre os índices de matrículas em tempo integral | A TARDE

A Bahia está entre os estados que apresentaram maior percentual de alunos em tempo integral matriculados na rede pública do ensino fundamental. O estado está entre os nove que apresentaram percentuais acima da média nacional, que é de 17,5%.

Os estados que estão acima da média nacional são: Ceará, com 51,4%; Piauí, com 48,9%; Maranhão, com 40,3%. Seguem Tocantins (35,7%), São Paulo (21,9%), Alagoas (20,4%), Paraíba (19,5%), Sergipe (18,9%) e Bahia (17,5%).

O desempenho do Nordeste foi elogiado pelo ministro da Educação, Camilo Santana, durante a divulgação do censo. “Quero destacar que os estados que têm o maior taxa de número de matrícula de tempo integral são nordestinos”, disse o ministro ao associar o resultado a políticas públicas como o Programa Escola em Tempo Integral, que prevê o aumento das vagas em tempo integral, ou seja, com uma jornada igual ou superior a 7 horas diárias ou 35 horas semanais.

Sancionado em julho de 2023 pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o programa previu R$ 4 bilhões em investimentos para ampliar em 1 milhão o número de matrículas em tempo integral nas escolas de educação básica no ano passado. A meta é alcançar, até 2026, cerca de 3,2 milhões de matrículas.

Os piores índices ficaram com Rondônia (2,9%), Amapá (4,4%), Roraima (4,5%) e Santa Catarina (5,8%).