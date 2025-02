Baianos lançam a maior universidade do mundo exclusiva para creator no Brasil, a Community Creators Academy

Community Creators Academy - Foto: Divulgação

Salvador, janeiro de 2025 – A Community Creators Academy, a maior universidade do mundo dedicada à Creator Economy, chega ao Brasil com o objetivo de transformar o mercado de conteúdo. Fruto de uma parceria entre a Agência California e Ânima Educação, o projeto apresenta um ecossistema inovador de educação e aceleração para creators e profissionais de diversas áreas, conectando experiências físicas e digitais em um Content Campus de 13 mil m² localizado na Vila Leopoldina, em São Paulo.

Com investimento de R$ 40 milhões, o Content Campus será o maior hub de criação de conteúdo do país, oferecendo uma infraestrutura com mais de 100 cenários verticais e horizontais, 20 estúdios equipados para diferentes formatos – como podcasts, fotos, moda, beleza e música – além de auditórios para eventos e arenas que comportam milhares de pessoas. Projetado para produções em tempo real e colaborações estratégicas, o campus combina inovação e criatividade, inspirado no conceito “figital”, que une o físico e o digital em uma experiência imersiva única.

A iniciativa é liderada por Fabio e Bruno Duarte, que, ao se inspirarem no legado dos Novos Baianos, buscam revolucionar a economia criativa no Brasil. Como os “Novos Baianos da Creator Economy”, os irmãos unem educação e tecnologia para formar criadores de impacto global, com forte conexão à criatividade e inovação.

Com início das aulas previsto para abril de 2025, a universidade oferecerá cursos para creators, executivos e profissionais liberais que desejam alavancar suas carreiras na economia digital. Além de parcerias com marcas globais e mentores de destaque, a proposta conta com uma metodologia inovadora que combina práticas de mercado, networking e saúde mental.

As inscrições começam em março de 2025, e os interessados podem registrar seu interesse pelo site: communityca.com.br.