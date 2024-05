Bruno Reis destaca resultados do Aprender +: "Verdadeiro sucesso" | A TARDE

O prefeito Bruno Reis (União Brasil) marcou presença na manhã deste sábado, 11, em escolas da rede municipal nos bairros de Coutos e Paripe. As visitas serviram para acompanhar de perto as ações do segundo encontro de 2024 do projeto Aprender +.

Em entrevista ao Portal A TARDE, o prefeito falou dos resultados que têm sido obtido através das iniciativas. Entre os principais destacados pelo gestor municipal, estão as aulas durante os sábado, que tem feito também com que a frequência escolar ao longo da semana também aumentasse.

"Estamos tendo aulas aos sábados com o objetivo de recompor o aprendizado na nossa rede. São diversas escolas, principalmente as séries mais impactadas pela pandemia, em visando garantir a alfabetização dessas crianças. As aulas aos sábados têm sido um verdadeiro sucesso. Todas as salas que eu entrei, as crianças vibrando, querendo que a gente mantenha até de forma permanente as aulas aos sábados. A frequência tem sido acima de 80%, inclusive, estimulando o aumento da frequência durante a semana. Então, a operação se confirma um verdadeiro sucesso", explicou o prefeito.

Lançado em 2023, o Aprender + é direcionado a estudantes do 3º ao 6º ano e envolve cerca de 56 mil alunos de 242 unidades de ensino da Rede Municipal de Salvador. O secretário de Educação da cidade, Thiago Dantas, também esteve presente nas visitas.

Ainda na oportunidade, Bruno Reis também mencionou os investimentos feitos pela gestão na construção de escolas da rede municipal. "Também estamos aqui para entregar a cobertura de 80 quadras das escolas municipais. Todos os prédios públicos, que tinham quadros poliesportivos, que não eram cobertas, nós cobrimos. Estamos transformando algumas em um verdadeiro ginásio de esportes, que vai permitir que as crianças, tanto no período de chuva como agora, possam realizar atividade esportiva".

