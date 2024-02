Camaçari acolhe professores durante encontro após recesso | A TARDE

Com o intuito de marcar o início da etapa de planejamento da Jornada Pedagógica 2024 na dimensão escolar, bem como dar boas-vindas aos professores da rede pública municipal, a Secretaria de Educação de Camaçari, na Grande Salvador, promoveu um encontro entre profissionais do ciclo de alfabetização da rede e o professor universitário português e doutor em Ciências da Educação, António Nóvoa, que ministrou a palestra 'O Futuro em Nossas Mãos: A Escola Pública como Lugar de Destino'.



O evento aconteceu no auditório da Cúria Diocesana, nesta segunda-feira, 05, quando a secretária de Educação, Neurilene Martins, destacou a importância de iniciar o ano letivo com reflexões pertinentes ao cotidiano do educador, sobretudo no contexto da alfabetização. “Estamos aqui debruçados nesse conteúdo, pensando juntos nos resultados alcançados até aqui e naqueles que ainda precisamos alcançar. Essa é uma reflexão que reforça os nossos propósitos e nos estimula a avançar ainda mais nesse novo ano letivo que temos pela frente”, afirmou.

O professor António Nóvoa falou da essencialidade do trabalho dos professores e do papel da escola na formação dos cidadãos. “Há diversas tecnologias, inúmeros recursos possibilitados pela inteligência artificial, entre outras coisas importantes na educação, mas nada se fará sem reforçar o trabalho das escolas e dos professores. Só uma escola transformada pode ser transformadora. Se queremos alfabetizar e incluir todas as crianças, temos que ter uma escola organizada de uma forma mais colaborativa, mais inclusiva, mais diversa”, frisou.

As atividades de planejamento que compõem a Jornada Pedagógica 2024 na dimensão escolar continuarão dentro das unidades de ensino, até a realização da Jornada Pedagógica Ampliada 2024, prevista para os dias 21, 22 e 23 de fevereiro, voltada para todos os profissionais da rede.