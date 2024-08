Cecane-Ufba destaca desempenho de Camaçari na gestão da oferta da alimentação escolar

Mais de 30% dos alimentos são adquiridos da agricultura familiar local - Foto: Wesley Sobrinho | Comunicação Seduc

Em razão do êxito na oferta da alimentação escolar na Rede Pública Municipal de Ensino, a cidade de Camaçari foi selecionada para participar de um assessoramento técnico, ministrado pelo Centro Colaborador de Alimentação e Nutrição Escolar (Cecane-UFBA), entidade parceira do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), que destacou o município como gestão positiva pelo cumprimento dos critérios exigidos para a boa execução do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE).

Assessora técnica do Cecane, a nutricionista Lílian Santos elogiou a performance do município no que diz respeito à gestão do PNAE. “Contas aprovada; ações de educação alimentar e nutricional em andamento na rede; direcionamento de recursos próprios à alimentação escolar; cumprimento de metas preestabelecidas… por alcançar esses e outros critérios essenciais, Camaçari se estabelece como uma Entidade Executora do Programa de Alimentação Escolar com Gestão Positiva. Ressalto ainda o empenho da secretária Neurilene Martins no cumprimento da legislação do PNAE e para estruturar a rede pública de ensino, com escolas equipadas para o preparo e distribuição de refeições escolares”, afirmou.

O Cecane, que desenvolve ações de apoio técnico de ensino, pesquisa e extensão para a melhoria da execução do PNAE em colaboração com a Universidade Federal da Bahia (Ufba), durante três dias manteve contato, de modo remoto, com os profissionais da Secretaria de Educação de Camaçari (Seduc), discutindo sobre os processos de aquisição e preparo dos alimentos ofertados aos estudantes da rede. Durante essa experiência, parabenizou o município pelas boas práticas e pela gestão dos recursos do FNDE.

A secretária de Educação, Neurilene Martins, destacou a responsabilidade com a qual o município gerencia a oferta da alimentação escolar. “Após a análise dos nossos relatórios e do alinhamento com as legislações que versam sobre a alimentação escolar, fomos escolhidos para receber esse assessoramento técnico que nos permitirá aperfeiçoar ainda mais as nossas práticas”, contou, acrescentando que mais de 30% dos insumos alimentícios é adquirido na agricultura familiar local, que os alunos do turno matutino também contam com a oferta do desjejum e que houve a contratação de 10 nutricionistas, ampliando a capacidade de acompanhamento da oferta nas escolas.