Centro Universitário oferece atendimento gratuito em Salvador

A 5ª edição do projeto Estácio em Ação acontece na próxima quinta-feira, 10 de outubro. O Centro Universitário Estácio estará de portas abertas a partir das 8 horas com oferta de serviços variados. A estimativa é atender 500 pessoas em um só dia.

”Estamos com boa expectativa. Nós iremos oferecer serviços mais do que necessários para a comunidade. Esperamos que quem puder e precisar de nossa ajuda, não hesite em vir”, convida Cosete Rodrigues, coordenadora do curso de Enfermagem na Estácio.

Aferição da pressão arterial, atenção farmacêutica, auriculoterapia, avaliação psicológica, orientação postural e nutricional, promoção de saúde bucal, atendimento jurídico, glicemia capilar, relaxamento com terapia manual, teste rápido de hepatite e sífilis são alguns dos serviços ofertados na ação social da faculdade. A novidade desta edição fica por conta da oferta de vacinas.



As atividades acontecerão no Campus Gilberto Gil, unidade da Estácio em Salvador, localizada no bairro do Stiep. O atendimento ao público será ofertado até às 17 horas. Estudantes de diversos cursos de graduação, acompanhados de professores e coordenadores, participam da ação. “Pais de crianças pequenas que querem e precisam aproveitar os serviços gratuitos e não têm com quem deixar os filhos poderão usufruir da brinquedoteca, um espaço onde acontecem brincadeiras e jogos lúdicos com supervisão da equipe de Pedagogia.

“A gente sabe das dificuldades, especialmente das mulheres em ter um tempo para cuidar de si. No NAAP, as crianças estarão bem acompanhadas para que os adultos aproveitem os serviços oferecidos”, destaca Fernanda Menezes, coordenadora do Núcleo de Apoio e Atendimento Psicopedagógico (NAAP). O Estácio em Ação tem o apoio da Secretaria de Saúde do município de Salvador, através do Distrito da Boca do Rio. Mais informações no site da Estácio.

Serviço:

O que? Estácio em Ação

Quando? Dia 10 de outubro (das 8h às 12h)

O que? Serviços gratuitos com orientação e atendimento nas áreas de saúde e jurídica, além de outras especialidades.

Onde? Campi Gilberto Gil – Rua Xingu, n 179 – Stiep.

Quanto? Gratuito

(04.10.2023)

