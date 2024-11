Clube de Escrita Livre celebra um ano com aulas abertas em Salvador

Atividade também vai acontecer no Centro de Cultura de Porto Seguro - Foto: Divulgação

O Clube de Escrita Circula Bahia vai promover, nos dias 4 e 18 de novembro, no Teatro Gamboa, em Salvador, uma aula especial para celebrar um ano do projeto. A iniciativa visa estimular o aprimoramento da escrita autoral, leitura e interpretação de textos. A atividade também vai acontecer no Centro de Cultura de Porto Seguro no dia 7 de novembro.

As aulas serão ministradas pela jornalista Isa Lorena e o Clube da Escrita visa promover encontros dinâmicos e fruitivos para aprimoramento da Comunicação e Escrita sobretudo entre comunidades escolares e agentes de cultura de outros territórios além da Região Metropolitana.

Valorizando a criatividade como capital de diferenciação de pessoas, negócios e territórios, as jornadas criativas do Clube da Tráfego de Ideias vêm sendo ministradas para profissionais e estudantes com as mais diversas aspirações, áreas de atuação e campos de conhecimento. “Uma boa comunicação é uma das formas mais assertivas de estabelecer bons relacionamentos com seus públicos de interesse. A importância está principalmente no desenvolvimento de novas habilidades, como elaborar e redigir textos de diversos gêneros, apresentar qualquer assunto com segurança e assertividade, e também dominar a complexa língua portuguesa”, conta a jornalista.

Serviço

Clube de Escrita Livre Criativa e Curativa

Novas datas:

4/11 e 18/11 no Teatro Gamboa (16h30 às 19h30)

7/11 no Centro de Cultura de Porto Seguro (14h às 17h)

Inscrições: https://linktr.ee/trafegodeideias

Classificação: 14+

Realização: Tráfego de Ideias

Mais Informações: (71) 99329-6389