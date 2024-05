CNU: Novas regras proíbem candidatos de saírem com cadernos de prova | A TARDE

O governo federal anunciou nesta terça-feira, 23, que o Concurso Público Nacional Unificado (CPNU) vai contar com coleta de digitais dos candidatos para aumentar as medidas de segurança no certame. A prova será aplicada no dia 5 de maio, em 228 cidades.

Os candidatos também não poderão levar os cadernos prova quando terminarem os testes,e nem podem fazer anotações no cartão de confirmação da inscrição. O objetivo é evitar a ação de grupos criminosos que fraudam o processo com uso de ponto eletrônico. Além disso, será realizado exame grafológico no momento em que todos estiverem nas salas.

“Essas novas camadas de segurança foram adotadas por sugestão dos órgãos de segurança, como a Polícia Federal e a Agência Brasileira de Inteligência (Abin), que estão juntos com o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos na elaboração deste que será o maior concurso público da história do país. O processo envolve um forte esquema de segurança, desde a produção e entrega das provas até a checagem da identidade do candidato”, explica Alexandre Retamal, coordenador-geral de Logística do CNU.

Os locais de prova contarão com detectores de metais e de ponto eletrônico. Para combater qualquer possibilidade de fraudes, durante a elaboração do CNPU, o Ministério da Gestão criou uma rede formada pela Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp/MJSP), Polícia Federal (PF), Polícia Rodoviária Federal (PRF), Agência Brasileira de Inteligência (Abin), Força Nacional (FN) e Secretarias de Segurança Pública Estaduais.

Exame grafológico e coleta de digitais

Foi incluído nos editais do CNPU, a previsão de coleta das digitais e material para o exame grafológico de todos os participantes, no momento da realização da prova. Esse novo processo tem como objetivo garantir que o candidato que esteja prestando a prova será a mesma pessoa que irá tomar posse do cargo, em caso de aprovação.

Segundo o ministério, os estudantes que receberem as provas nas salas de aplicação, irão preencher o cartão de resposta com seus dados, assinar e escrever a frase, que é o exame grafológico. Nesse momento, um aplicador da prova circulará pela sala para coletar a digital que ficará também registrada no próprio cartão de resposta. Com esse processo, o cartão terá as escolhas das questões, o exame grafológico, a assinatura do candidato e a coleta da digital.

