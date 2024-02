Colégio Bernoulli chega ao Caminho das Árvores | A TARDE

Salvador ganhará uma nova unidade do Colégio Bernoulli, que tem previsão de iniciar o ano letivo das primeiras turmas escolares na próxima segunda-feira. A novidade em relação à unidade do estabelecimento de ensino da Pituba, que desde o ano de 2015 oferece turmas do ensino médio e pré-vestibular, é que a nova sede, localizada no Caminho das Árvores, receberá alunos de todas as séries, desde a educação infantil (a partir dos 4 anos).

De acordo com um dos sócios-fundadores do Bernoulli, o baiano Paulo Ribeiro, a nova unidade alia “infraestrutura completa” a um “sistema de ensino de excelência”. Na tarde desta segunda-feira, 29, Ribeiro visitou a sede do Grupo A TARDE, onde foi recebido por integrantes da diretoria.

Tecnologia e arte

Acompanharam o empresário e docente, a diretora da nova unidade, Kátia Patrícia Vasconcelos; a diretora de operações, Ana Paula Marques Pereira; e a diretora de marketing, Amanda Cruz.

Iniciando a atividade, de acordo com a diretora da unidade, com 30 turmas, o Colégio Bernoulli do Caminho das Árvores possui espaços de tecnologia, ginásios e salas para artes, música e ‘maker’, além de cozinha e hortas pedagógicas, laboratórios e auditório, entre outras instalações. “O colégio foi totalmente construído do zero, é uma característica do nosso grupo educacional”, explicou Amanda Cruz.

De acordo com a professora Kátia Vasconcelos, o momento de transição, com a ampliação das séries na escola, pode ser desafiador, com olhar especial para os pequenos da educação infantil, mas o compromisso é proporcionar um ambiente acolhedor: “Nossa equipe está pronta para cuidar com carinho de cada aluno, auxiliando na adaptação e explorando atividades que promovam o aprendizado de forma lúdica”.