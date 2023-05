Coletivo faz roda de conversa sobre cuidados com recém-nascido

O coletivo Doulas Sinergia promove, neste sábado, 3, uma roda de conversa gratuita para gestantes, seus familiares, profissionais e interessados em questões sobre maternidade. O evento acontece às 14h30, no Museu de Arte da Bahia, em Salvador.

A iniciativa, realizada mensalmente, terá como tema, em junho: “primeiros cuidados com o recém nascido". A roda de conversas contará com a participação da pediatra Cláudia Plech, respondendo dúvidas.

Para participar, é preciso se inscrever no instagram do coletivo. Mais informações sobre o grupo podem ser consultadas no perfil.

"As rodas são espaços de troca de informação de qualidade, experiências e acolhimento, ajudando a fortalecer as gestantes e puérperas e preparando suas parcerias para essa nova jornada que é a chegada de um bebê”, explica a doula Saroca, uma das integrantes do coletivo.