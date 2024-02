Com investimento de R$ 42 milhões, Governo da Bahia inaugura escola | A TARDE

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) inaugurou nesta terça-feira, 20, o Colégio Estadual de Tempo Integral Ernesto Carneiro Ribeiro, que teve aporte de R$ 42,1 milhões, entre obras e equipamentos. A unidade está localizada em Itaparica, na Região Metropolitana de Salvador.

O gestor estadual ainda anunciou a entrega de um ônibus escolar, a pavimentação asfáltica na área de acesso à nova unidade escolar, que teve R$ 247 mil investidos, a requalificação da orla de Ponta de Areia e a autorização para novas obras na cidade.

Estrutura

O colégio tem 34 salas de aula e três laboratórios, divididos em três pavimentos; uma sala multifuncional; setor administrativo e biblioteca; teatro; restaurante estudantil; quadra poliesportiva coberta; piscina semiolímpica com vestiário; campo de futebol society com pista de atletismo; guarita; subestação e reservatórios.

“É muito forte para a gente chegar aqui em Itaparica e encontrar uma escola com esse porte. Coisa que a gente só via em escolas particulares muito caras. Mas, dificilmente alguém vai encontrar uma escola melhor do que essa. E essa estrutura toda aqui, o teatro, auditório, o campo de futebol society, a quadra coberta, todos os espaços poderão e deverão ser ocupados constantemente”, disse Jerônimo Rodrigues.

Instalado em Ponta de Areia e com capacidade é para 1500 alunos, somando os três turnos, a nova escola recebe estudantes dos colégios estaduais Jutahy Magalhães e João Ubaldo Ribeiro.

Requalificação

Ainda em Itaparica, foi inaugurada a primeira etapa da requalificação da orla de Ponta de Areia. As intervenções foram realizadas pela Secretaria estadual de Desenvolvimento Urbano (Sedur), através da Companhia de Desenvolvimento Urbano (Conder), e contaram com recursos da ordem de R$ 6,7 milhões.

Outras ações

O governador autorizou a Sedur, através da Conder, a deflagrar processo licitatório para a execução da 2ª etapa da requalificação da orla de Ponta de Areia. Jerônimo também autorizou a Secretaria estadual de Infraestrutura (Seinfra) a abrir processo licitatório para restauração da BA-532, no trecho de oito quilômetros entre Itaparica e a BA-001. O investimento previsto é de R$ 8 milhões e vão ser beneficiados os municípios de Itaparica e Vera Cruz.