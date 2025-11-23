Concurso Jovem Jornalista 2025

João de Mello Leitão, presidente do Grupo A TARDE - Foto: Uendel Galter / Ag. A TARDE

É com grande satisfação que celebramos mais uma edição do Concurso Jovem Jornalista A TARDE 2025, um projeto que reforça aquilo que sempre guiou nossa trajetória: a responsabilidade de formar, inspirar e fortalecer as novas gerações que darão continuidade ao exercício do jornalismo profissional no Brasil.

No Grupo A TARDE, carregamos a missão de sermos guardiões das boas práticas jornalísticas. Em um mundo cada vez mais marcado por excesso de informação, distorções e discursos fragmentados, cabe a nós — enquanto instituição centenária — cultivar e promover rigor, ética, curiosidade e compromisso com a verdade. Esse concurso une justamente esse propósito: estimular jovens talentos a compreenderem que o jornalismo é, antes de tudo, um serviço público essencial à democracia.

A área de Educação tornou-se um pilar estratégico do nosso processo de renovação. Ela nos conecta ao futuro, amplia nosso impacto social e legitima o uso responsável de uma marca de 113 anos a favor da sociedade. Ao incentivar a leitura, a produção de conteúdo crítico e o protagonismo estudantil, fortalecemos não apenas o jornalismo, mas também a formação cidadã.

Esse movimento integra nossa agenda de diversificação de receitas e de reposicionamento institucional. Projetos como o Jovem Jornalista mostram que é possível unir propósito e sustentabilidade, tradição e inovação. Ao aproximar o Grupo A TARDE das escolas, dos professores e das famílias, reafirmamos nosso compromisso com o desenvolvimento da Bahia e com a construção de um país mais informado, plural e democrático.

Quero registrar um agradecimento especial ao nosso time de Educação e à nossa Direção Institucional, que vêm realizando um trabalho excepcional e que são motivo de grande orgulho para o Grupo A TARDE. A dedicação, a sensibilidade e a visão de longo prazo têm transformado esse pilar estratégico em uma das frentes mais vibrantes e inovadoras da empresa. O sucesso deste projeto passa diretamente pelo empenho e pela competência de cada um.

Aos jovens participantes, deixo meu agradecimento e meu incentivo. Vocês representam a esperança de um futuro em que a comunicação seja cada vez mais responsável, humana e transformadora. E ao corpo docente, às escolas e aos parceiros institucionais, meu reconhecimento pelo apoio a um projeto que honra a nossa história e projeta um novo ciclo de crescimento.

Estamos construindo, juntos, o A TARDE dos próximos 100 anos.