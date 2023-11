Confira as dicas dos professores para matemática e biologia | A TARDE

Neste domingo, 12, os candidatos participam da etapa final do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), irão responder as provas de Matemática e Ciências da Natureza (Química, Física e Biologia). Depois da Redação, as provas da área de Exatas estão entre as mais temidas pelos estudantes, especialmente a de Matemática. Pensando nisso, dois professores da Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs) e que atuam como coordenadores do Programa Universidade para Todos (UPT), da Secretaria da Educação do Estado (SEC), destacaram algumas dicas para que os estudantes tenham bons desempenhos nas provas de Matemática e, também, de Biologia.



Segundo o professor de Matemática, Maurício Ferreira, é importante que os estudantes estejam atentos às possíveis pegadinhas nas questões. “Tenha atenção aos detalhes, pois, às vezes, algumas pegadinhas aparecem no texto ou nas imagens, como por exemplo unidades de medidas diferentes das utilizadas nas alternativas. Em muitas das questões é possível eliminar de uma a três alternativas utilizando as informações do texto. Após ler a questão e grifar as informações da mesma, analise cuidadosamente as alternativas, pois isso pode ajudar”, explicou.



Outra dica apresentada por Maurício se refere à otimização do tempo gasto na resolução das questões. “Inicie pelas questões mais fáceis e que envolvem conteúdos que você tem mais facilidade. Proporção, porcentagem e análise de gráficos são os conteúdos que mais caem e as questões estão entre as mais fáceis. Comece lendo as questões pelo último parágrafo onde possui a pergunta. Depois, parta para o início da questão, pois assim você vai ler a questão já sabendo o que está buscando. Lembre-se sempre de grifar todas as informações importantes do texto e não apenas os números”, frisou.



A professora de Biologia, Gesline de Almeida, destacou uma dica voltada para a resolução das questões da parte de Biologia do exame e os assuntos mais cobrados no exame. “A fórmula é focar na pergunta, pois a resposta estará no enunciado. Grife as palavras-chaves no texto e retorne para conferir se a resposta se conecta com as palavras-chave selecionadas no enunciado. Os conteúdos mais recorrentes na prova são Biotecnologia, impactos ambientais, fisiologia humana e saúde mental”.

Uma equipe da Secretaria da Educação do Estado (SEC) estará neste domingo, 12, no Colégio Estadual Professor Rômulo Almeida, no bairro do Imbuí, e no Colégio Estadual Edvaldo Brandão Correia, em Cajazeiras, em mais uma ação de acolhimento e motivação com os estudantes que farão o exame.



A logística de transporte também foi reforçada com a novidade da gratuidade do acesso ao metrô. Para isso, basta que o estudante apresente o cartão de inscrição da prova e documento com foto. Já no interior do Estado, as prefeituras das cidades que não sediam o Enem estão disponibilizando ônibus gratuito, em parceria com a SEC, para o deslocamento dos candidatos até as cidades próximas que estão aplicando o exame. A iniciativa também conta com a entrega de lanches para os estudantes.