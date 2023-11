Confira orientações para o segundo dia de prova do Enem | A TARDE

O segundo dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2023 será neste domingo, 12, e, para evitar contratempos significativos, o participante deve atentar-se a alguns aspectos relevantes. Nesse contexto, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) reuniu as principais orientações sobre acesso ao local de prova, documentos de identificação, horários, regras e outras questões que envolvem a realização das provas.

A aplicação segue o horário de Brasília. Os portões se abrem às 12h e se fecham às 13h. As provas começam a ser aplicadas às 13h30 e se encerram às 18h30 (meia hora mais cedo em relação ao primeiro domingo). Os itens serão de ciências da natureza e matemática.



Documentação – Documentos digitais podem ser apresentados. Nesses casos, a identificação deve ser feita com e-Título, Carteira Nacional de Habilitação ou RG digitais, nos respectivos aplicativos oficiais – capturas de tela não serão aceitas. É imprescindível apresentar documento de identificação oficial com foto.



Identificação especial – O participante impossibilitado de apresentar o documento por motivo de extravio, perda, furto ou roubo poderá realizar as provas desde que apresente boletim de ocorrência expedido por órgão policial há, no máximo, 90 dias do primeiro dia de aplicação do exame (5 de novembro). Nesses casos, a pessoa também precisará fazer a identificação especial, no local de prova, feita por meio de uma coleta de informações pessoais.



Caneta – A prova deve ser respondida com caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material transparente. Os participantes com atendimento especializado para transtorno do espectro autista poderão utilizar caneta em material transparente com tinta colorida, exclusivamente, nas marcações do Caderno de Questões. O Cartão-Resposta, contudo, deve ser preenchido com caneta de tinta preta.



Porta-objeto – Não será permitido o uso de qualquer equipamento eletrônico. Esses itens devem ser guardados, desligados, no envelope porta-objetos, antes de entrar no local de aplicação. O envelope deve ser mantido debaixo da carteira, lacrado e identificado, durante toda a permanência do estudante no local de provas.



Ao ingressar na sala, também devem ser guardados no envelope: óculos escuros e artigos de chapelaria (boné, chapéu, viseira, gorro ou similares); caneta de material não transparente ou qualquer outro material de papelaria, bem como quaisquer outros materiais estranhos à realização do exame.