Conselho Curador da FAPESB define novas estratégias para 2024 | A TARDE

Os novos parâmetros e distribuição de bolsas de estudo no exterior foram pauta da 57ª reunião ordinária do Conselho Curador da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia (FAPESB). Realizado na sede da Fapesb, no bairro da Federação, em Salvador, nesta segunda-feira (25), o encontro contou com a presença do governador Jerônimo Rodrigues, acompanhado da primeira-dama, professora Tatiana Velloso, e de 14 membros, entre titulares e suplentes, representando centros de pesquisa, universidades, setor empresarial e administração pública.

Na ocasião, Jerônimo destacou a importância do Conselho na valorização da ciência na Bahia. “É aqui que se definem os alinhamentos, as linha de pesquisa, quais editais serão apoiados, a avaliação da ciência a partir do financiamento da Faperb e de outros investimentos, seja do Governo Federal ou do setor privado, passam por esse Conselho. E a minha presença aqui é para isso, para que a gente possa garantir o fortalecimento da pesquisa no estado da Bahia", pontuou o governador.

O Conselho Curador, órgão vinculado à Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado da Bahia (Secti), é responsável por aprovar políticas e diretrizes da FAPESB, assim como a programação anual de atividades. Durante a reunião, diversos pontos relevantes foram abordados, como a aprovação do relatório de prestação de contas de 2023 e o estabelecimento do planejamento estratégico para 2024.

Além disso, foram discutidos novos parâmetros para bolsas no exterior, com o intuito de incentivar a participação de bolsistas estrangeiros e diversificar o apoio à pesquisa. Outro ponto discutido na reunião foi a distribuição equitativa de bolsas de mestrado e doutorado para o próximo ano, com especial ênfase no apoio aos pesquisadores.

“É muito importante promover um ambiente propício para o desenvolvimento científico e tecnológico no estado, enfatizando a necessidade de investimentos contínuos e políticas eficazes para impulsionar a pesquisa e a inovação. E o Conselho exerce esse papel na definição de diretrizes e na tomada de decisões estratégicas para o avanço do setor na Bahia”, enfatizou Handerson Leite, diretor-geral da Fapesb.