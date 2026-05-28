EDUCAÇÃO
Curso gratuito de preparação para Enem encerra inscrições nesta quinta
Neste ano, serão ofertadas mil vagas para o intensivo
As inscrições para o Programa IngreSSAr, curso gratuito focado na preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), em Salvador, terminam nesta quinta-feira, 28.
Neste ano, serão ofertadas mil vagas e os interessados podem realizar as inscrições por meio do site oficial do programa através deste link.
A documentação também deve ser entregue até esta quinta-feira, 28, presencialmente, na sede da Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres, Infância e Juventude. A unidade fica no bairro do Comércio, na Av. Estados Unidos, 397 – Condomínio Cidade do Salvador, 5º andar, e funciona das 9h às 16h.
O intensivo preparatório do projeto Ingressar tem como objetivo oferecer a jovens pertencentes a famílias de baixa renda um curso municipal pré-Enem, 100% gratuito, para viabilizar o acesso de estudantes a ensino, revisão e dicas sobre o processo seletivo para a prova.
Leia Também:
Os alunos devem cumprir os seguintes requisitos:
- Ter entre 16 e 29 anos;
- residir em Salvador;
- ser oriundo da rede pública de ensino;
- cadastrado no Cadastro Único;
- pertencer ou não a famílias beneficiárias no Programa Bolsa família;
- cursar ou ser egresso do 3º ano do ensino médio ou da Educação de Jovens e Adultos (EJA) na rede pública de ensino;
- bolsistas integrais em escolas particulares no ensino médio cadastrados na forma do procedimento administrativo SPMJ 6556/2026.
- Estudantes da rede pública ou de baixa renda, com idades entre 16 e 29 anos têm prioridade. Para participar, é preciso estar inscrito no Cadúnico.
Quais documentos são necessários?
- Comprovante do Cadunico impresso;
- RG e CPF;
- comprovante de residência (precisa ser residente no Município de Salvador, podendo ser em nome de pais e/ou responsáveis legais);
- comprovante de conclusão do ensino médio, para os egressos do ensino médio em escola da rede pública de ensino (inclusive EJA);
- atestado de escolaridade, para os alunos que estejam cursando o 3° ano médio em escola da rede pública de ensino (inclusive EJA);
- declaração de que é bolsista integral, ensino médio, na rede particular de ensino (só para quem estudou em colégio particular);
- comprovante de que é integrante de família beneficiária no Programa Bolsa Família (o extrato de pagamento do bolsa família adquirido através do aplicativo CAIXA tem ou outro meio que comprove o pagamento mensal do benefício);
- solicitação de cadastramento, assinado pelos pais ou responsáveis, em caso de candidato menor de idade. (modelo encontra-se no ANEXO I do edital);
- auto declaração étnico-racial (só para quem se declarar afrodescendente) - ANEXO II;
- declaração para pessoa com deficiência - PCD (só para quem possua alguma deficiência) - ANEXO III;
- declaração para integrantes dos projetos sociais da Fundação Cidade Mãe, Sinaleiras e Cidadão Aprendiz, emitidos pelas instituições (para participantes dos projetos);
- comprovante de inscrição no ENEM 2026.