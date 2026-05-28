Curso gratuito de preparação para Enem encerra inscrições nesta quinta

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As inscrições para o Programa IngreSSAr, curso gratuito focado na preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), em Salvador, terminam nesta quinta-feira, 28.

Neste ano, serão ofertadas mil vagas e os interessados podem realizar as inscrições por meio do site oficial do programa através deste link.

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A documentação também deve ser entregue até esta quinta-feira, 28, presencialmente, na sede da Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres, Infância e Juventude. A unidade fica no bairro do Comércio, na Av. Estados Unidos, 397 – Condomínio Cidade do Salvador, 5º andar, e funciona das 9h às 16h.

O intensivo preparatório do projeto Ingressar tem como objetivo oferecer a jovens pertencentes a famílias de baixa renda um curso municipal pré-Enem, 100% gratuito, para viabilizar o acesso de estudantes a ensino, revisão e dicas sobre o processo seletivo para a prova.

Os alunos devem cumprir os seguintes requisitos:

Ter entre 16 e 29 anos;

residir em Salvador;

ser oriundo da rede pública de ensino;

cadastrado no Cadastro Único;

pertencer ou não a famílias beneficiárias no Programa Bolsa família;

cursar ou ser egresso do 3º ano do ensino médio ou da Educação de Jovens e Adultos (EJA) na rede pública de ensino;

bolsistas integrais em escolas particulares no ensino médio cadastrados na forma do procedimento administrativo SPMJ 6556/2026.

Estudantes da rede pública ou de baixa renda, com idades entre 16 e 29 anos têm prioridade. Para participar, é preciso estar inscrito no Cadúnico.

Quais documentos são necessários?