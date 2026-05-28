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EDUCAÇÃO

Curso gratuito de preparação para Enem encerra inscrições nesta quinta

Neste ano, serão ofertadas mil vagas para o intensivo

Luiza Nascimento
Por
Enem
Enem - Foto: Arquivo/Agência Brasil

As inscrições para o Programa IngreSSAr, curso gratuito focado na preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), em Salvador, terminam nesta quinta-feira, 28.

Neste ano, serão ofertadas mil vagas e os interessados podem realizar as inscrições por meio do site oficial do programa através deste link.

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A documentação também deve ser entregue até esta quinta-feira, 28, presencialmente, na sede da Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres, Infância e Juventude. A unidade fica no bairro do Comércio, na Av. Estados Unidos, 397 – Condomínio Cidade do Salvador, 5º andar, e funciona das 9h às 16h.

O intensivo preparatório do projeto Ingressar tem como objetivo oferecer a jovens pertencentes a famílias de baixa renda um curso municipal pré-Enem, 100% gratuito, para viabilizar o acesso de estudantes a ensino, revisão e dicas sobre o processo seletivo para a prova.

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Os alunos devem cumprir os seguintes requisitos:

  • Ter entre 16 e 29 anos;
  • residir em Salvador;
  • ser oriundo da rede pública de ensino;
  • cadastrado no Cadastro Único;
  • pertencer ou não a famílias beneficiárias no Programa Bolsa família;
  • cursar ou ser egresso do 3º ano do ensino médio ou da Educação de Jovens e Adultos (EJA) na rede pública de ensino;
  • bolsistas integrais em escolas particulares no ensino médio cadastrados na forma do procedimento administrativo SPMJ 6556/2026.
  • Estudantes da rede pública ou de baixa renda, com idades entre 16 e 29 anos têm prioridade. Para participar, é preciso estar inscrito no Cadúnico.

Quais documentos são necessários?

  • Comprovante do Cadunico impresso;
  • RG e CPF;
  • comprovante de residência (precisa ser residente no Município de Salvador, podendo ser em nome de pais e/ou responsáveis legais);
  • comprovante de conclusão do ensino médio, para os egressos do ensino médio em escola da rede pública de ensino (inclusive EJA);
  • atestado de escolaridade, para os alunos que estejam cursando o 3° ano médio em escola da rede pública de ensino (inclusive EJA);
  • declaração de que é bolsista integral, ensino médio, na rede particular de ensino (só para quem estudou em colégio particular);
  • comprovante de que é integrante de família beneficiária no Programa Bolsa Família (o extrato de pagamento do bolsa família adquirido através do aplicativo CAIXA tem ou outro meio que comprove o pagamento mensal do benefício);
  • solicitação de cadastramento, assinado pelos pais ou responsáveis, em caso de candidato menor de idade. (modelo encontra-se no ANEXO I do edital);
  • auto declaração étnico-racial (só para quem se declarar afrodescendente) - ANEXO II;
  • declaração para pessoa com deficiência - PCD (só para quem possua alguma deficiência) - ANEXO III;
  • declaração para integrantes dos projetos sociais da Fundação Cidade Mãe, Sinaleiras e Cidadão Aprendiz, emitidos pelas instituições (para participantes dos projetos);
  • comprovante de inscrição no ENEM 2026.
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