Datas do Enem 2024 são divulgadas; confira o cronograma do exame | A TARDE

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2024 será realizado nos dias 3 e 10 de novembro. O cronograma foi divulgado nesta segunda-feira, 13, no Diário Oficial da União.

As inscrições começam no dia 27 de maio e seguem até 7 de junho, segundo informações disponibilizadas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). A Página do Participante fica no site enem.inep.gov.br/participante.

A taxa de inscrição custa R$ 85 e pode ser paga por boleto, PIX ou cartão de crédito. Quem está isento da taxa também precisa se inscrever.



Principal porta de entrada para a educação superior no Brasil, o Enem é uma ferramenta obrigatória para inscrição no Sisu, Prouni e Fies.

Dias de prova

A primeira prova será realizada no domingo, 3 de novembro. Na ocasião, serão 45 questões de linguagens, 45 questões de ciências humanas e redação. No outro domingo, dia 10 de novembro, o candidato responderá 45 questões de matemática e 45 de ciências da natureza.

A abertura dos portões está prevista para acontecer às 12h (de Brasília). O fechamento ocorre às 13h e as provas serão aplicadas das 13h30 às 19h no primeiro dia, e das 13h30 às 18h30 no segundo.

