Dia D de Inscrição do ENEM mobiliza rede estadual de ensino | A TARDE

Todas as unidades escolares da rede estadual de ensino da Bahia estão mobilizadas, nesta terça-feira, 4, para o Dia D de Inscrição do ENEM, como parte do plano de ação "Tô com você no ENEM".



A iniciativa tem como objetivo apoiar cerca de 200 mil estudantes do último ano da Educação Básica que estão se preparando para ingressar no Ensino Superior. A ação oferece suporte desde a solicitação de isenção até a realização da prova.

Os 250 estudantes aptos a realizarem as provas nos dias 3 e 11 de novembro contam, também, com suporte da internet, computadores e chromebooks em todas as etapas.

Incentivo

Os estudantes beneficiários do Programa Pé-de-Meia que estão cursando o 3º ano do Ensino Médio e vão fazer o ENEM 2024 têm garantido um incentivo extra de R$ 200, desde que compareçam nos dois dias de prova, incluindo eventuais reaplicações. Além disso, haverá premiação para estudantes e unidades escolares que obtiverem bom desempenho nas provas, reconhecendo os esforços de todos no último ano da Educação Básica.

