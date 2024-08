‘Dicas Enem 2024’: saiba como se preparar para prova de matemática

Enem será aplicado nos dias 3 e 10 de novembro - Foto: Reprodução

Toda quarta-feira, os candidatos ao Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) podem conferir as 'Dicas do Enem 2024', no perfil do Instagram do A TARDE Educação, do Grupo A TARDE. O quadro apresenta profissionais de diversas áreas curriculares, oferecendo dicas essenciais de Redação, Matemática, Português, Física, Química, Biologia, Inglês, Espanhol, Geografia, História, Sociologia e Filosofia. Além disso, conteúdos com psicóloga e nutricionista ajudarão os candidatos a cuidar da saúde física e mental.

Nesta semana, a professora de matemática Amanda Fonseca, destaca dicas principais para se dar bem na prova de Matemática e suas Tecnologias, que será aplicada no dia 10 de novembro. De acordo com a profissional, um dos principais pontos é entender que matemática não é “um bicho de sete cabeças”, e é necessário manter a calma no momento da prova. Confira dicas abaixo:

1 - Revisar a base da matemática



Um dos tópicos essenciais para realizar uma boa prova é dominar as operações básicas da matemática. De acordo com a professora Amanda, “a maioria dos erros cometidos nas avaliações de matemática provém da [falta de conhecimento] da matemática básica”.

Por isso, para a profissional, é importante dominar os conteúdos básicos, como as quatro operações, que envolvem, soma, subtração, multiplicação e divisão. Além de equação de 1° grau, regra de três e porcentagem.

Também é importante revisar conteúdos matemáticos mais cobrados em edições anteriores. Entre eles estão geometria, estatística e probabilidade.

2 - Ter uma rotina de estudos

Outro ponto importante é ter uma rotina focada em assuntos que sejam mais cobrados na prova. Segundo a professora Amanda, além de ter um cronograma de estudos, para melhor organização.

3 - Fazer exercícios a partir de provas anteriores

De acordo com a profissional, realizar exercícios através de provas anteriores, faz com que o participante se familiarize com o formato da prova e como são os estilos das perguntas.

4 - Cuidar da saúde mental

A frase de ordem é “nada de exagero na hora dos estudos”. De acordo com a professora, é importante manter uma rotina equilibrada, entre estudos e descanso. Isso também vai ajudar o participante a realizar a prova com calma no tempo estimado.

“É importante saber que a prova contém 45 questões, e uma média de 135 minutos para realizar a prova, e uma média de 3 minutos por questão”, disse a professora. Por isso, segundo ela, é necessário manter a calma, ler com atenção, priorizar questões mais fáceis e não travar em questões mais difíceis de solucionar. Dessa forma, o tempo será otimizado, e o participante conseguirá fazer uma excelente prova.

Dicas do Enem 2024



Com o objetivo de incentivar o estudo entre os inscritos no Enem 2024, o A TARDE Educação, do Grupo A TARDE, lançou o quadro 'Dicas do Enem 2024'. O projeto irá oferecer uma série de informações e orientações dinâmicas a fim de ampliar o conhecimento em diversas áreas de estudo.

No 'Dicas Enem 2024' os estudantes terão contato com professores experientes de cada área do conhecimento, através de vídeos de até 5 minutos no Instagram @atardeeducacao. Os conteúdos serão divulgados todas as quartas-feiras, e seguem até o mês de novembro.

A proposta vai adentrar em assuntos e matérias de cada área do conhecimento que costumam ser mais cobrados no Enem, como ciências da natureza, ciências humanas, linguagens, códigos e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias e redação.

Na última quarta-feira, 24, o quadro ‘Dicas do Enem 2024’ trouxe recomendações de como evitar erros na redação, uma das avaliações que pode alavancar a nota na prova, com a professora Carol Silveira. Para assistir ao vídeo completo, clique aqui.