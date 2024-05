"É preciso muitas mãos", diz Rowenna sobre transformação na educação | A TARDE

Presente no 26º Encontro da União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação da Bahia (UNCME-Bahia), nesta segunda-feira, 20, a secretária estadual de Educação, Rowenna Brito, ressaltou que é preciso "muitas mãos" para transformar a área.

Rowenna ainda reforçou que a educação é um processo de construção coletiva, com conselhos, educadores, gestões estaduais e municipais.

"Nada que nós contruímos na Secretaria de Educação foi construido sozinho. Construímos articulados com os municípios, com essa bancada, com o Conselho Estadual, com o Fórum. É preciso muitas mãos para construir a educação que a gente acredita, é preciso mãos e é preciso ter coragem de dizer que a educação e a garantia dos direitos dos nossos estudantes precisa ser prioridade da gestão estadual, das gestões municipais, e isso faz muita diferença", iniciou a secretária, que continuou.

"Na Bahia nós temos a sorte de ter um governador que é professor, que constrói com a gente e acredita no poder transformador da educação [...] Os nossos compromissos com a educação pública precisa cada dia ser reafirmada, então eu venho dizer que essa agenda é pauta do dia desde o primeiro horário para pensar como cada dia vamos integrar rede estaduais e municipais. Fico muito feliz porque aqui a gente faz educação todos os dias", completou Rowenna Brito.

