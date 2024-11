Educação de Lençóis e ICEP promovem formação continuada para professores - Foto: Divulgação

Nos dias 7 e 8 de novembro, a Secretaria Municipal de Educação de Lençóis, na Chapada Diamantina, em parceria com o Instituto Chapada de Educação e Pesquisa (ICEP), realizará formação continuada voltada para professores, coordenadores pedagógicos, diretores e equipe técnica pedagógica que atuam do 1º ao 5º ano do ensino fundamental.

O objetivo da iniciativa é aprimorar a prática pedagógica e fortalecer o desenvolvimento das habilidades de leitura, escrita e matemática dos alunos.

Desde setembro, os encontros presenciais estão ocorrendo no espaço Ecoviva, na sede da Secretaria. Além de formações online, já realizadas com os diversos públicos envolvidos, o processo formativo presencial marca uma nova etapa no trabalho de qualificação dos profissionais da educação do município.

A diretora da Escola Comunitária Afrânio Afonso Ferreira, no Distrito Otaviano Alves, Marilane Ramos, considera a formação uma conquista importante para aprimorar as competências docentes nas áreas de leitura, escrita e matemática. “A iniciativa ajuda muito no desempenho escolar e na redução das desigualdades educacionais e nossos professores adoram”, disse.

Marilândia Pereira, coordenadora da Escola Municipal Mª Isabel da Silveira, reforça a importância da continuidade dessa capacitação.

“É um olhar específico para o chão da sala de aula, é compreender nesse percurso onde posso melhorar na minha forma de ensinar, é ir além e planejar tendo certeza que o meu fazer fará a diferença na aprendizagem do meu aluno. Espero que continue em 2025, pois fui uma das profissionais que muito esperei por esse momento”, afirma.