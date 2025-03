Educação e tecnologia: evento da Fundação Itaú promove robótica e inovação

Fausto Augusto Junior é presidente do Conselho Nacional do SESI - Foto: Agência Ophelia

A conexão entre educação e trabalho foi um dos principais temas do evento "Trampos do Futuro: arte, cultura e educação", promovido pelo Itaú Educação e Trabalho, organização da Fundação Itaú. O encontro reuniu diversas instituições para debater o impacto das novas tecnologias na formação dos jovens e no mercado de trabalho.

Para o presidente do Conselho Nacional do SESI, Fausto Augusto Junior, a integração entre ensino e indústria é essencial para o desenvolvimento do país.

“Para nós é central a relação entre educação e trabalho. Então, de alguma forma, o que a gente veio para cá é mostrar um pouco das iniciativas que nós temos trabalhando. É claro que o espaço maker é o que chamou muita atenção, por conta da robótica, por conta do que os jovens acabam se mobilizando para isso, mas isso é uma proposta, uma proposta educacional, é uma visão, ela está toda baseada no STEAM, e que traz a discussão de ciência, tecnologia, cultura para dentro das escolas”, disse.

“Uma vez que muitas vezes na visão do jovem a indústria é algo muito distante, e pra nós, pra pensar o desenvolvimento nacional, ter uma indústria nacional forte é fundamental. E a questão dos trabalhadores, a questão do conhecimento, a questão dessas novas tecnologias sendo desenhadas por dentro da indústria é algo que nos interessa bastante”, acrescentou.

Entre os destaques do evento, o espaço maker atraiu a atenção do público ao explorar a robótica e o ensino baseado na abordagem STEAM (Ciência, Tecnologia, Engenharia, Artes e Matemática). A iniciativa busca levar inovação para as escolas e despertar o interesse dos jovens por novas tecnologias.

A estudante Celyna de Brito, 16 anos, participou ativamente do evento, promovendo ciência e tecnologia em uma oficina de STEAM, que combina programação e construção de robôs com peças de LEGO.

“O evento está sendo muito legal, dá para perceber que muitos daqueles que estão vindo não têm muito acesso ao LEGO, então é muito interessante que eles estão tendo essa oportunidade de mexer com programação e mexer com LEGO porque isso abre portas para que eles de fato possam integrar nessas áreas”, contou.

Celyna de Brito | Foto: Loren Beatriz/AG. A TARDE

Realizado no Pavilhão da Bienal, no Parque Ibirapuera, em São Paulo, o evento chegou ao fim nesta quinta-feira, 20, reunindo quatro mil jovens em uma programação voltada à inovação, tecnologia e educação.