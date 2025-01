“Educação em Festa”, celebra Luciana Menezes, chefe de gabinete da SEC

Luciana Menezes, chefe de gabinete da Secretaria de Educação - Foto: :Denisse Salazar / AG. A TARDE

A emoção e o entusiasmo marcaram o segundo dia do Encontro Estudantil da Rede Estadual da Bahia, um evento que reúne projetos desenvolvidos ao longo de todo o ano letivo.

O evento, que acontece até quinta-feira, 19, é considerado a culminância dos esforços conjuntos entre a Secretaria da Educação (SEC) e as unidades escolares do estado.

Segundo a chefe de gabinete da SEC, Luciana Menezes, o clima é de reconhecimento e valorização.

"São três dias de festa mesmo. É a festa da educação. É a festa do nosso ano inteiro, do nosso trabalho, do nosso suor, porque a gente vive para os nossos estudantes. E é por eles [estudantes], para eles, que a gente trabalha, que a gente faz tudo que a gente quer entregar o melhor", destaca.

Durante os três dias de programação, cerca de 5 mil estudantes de diversas escolas apresentam projetos nas mais variadas áreas, como arte, ciência, cultura, dança e música.