"Educador Nota 10" tem inscrições prorrogadas

"Educador Nota 10" incentiva o desenvolvimento de projetos inovadores na educação - Foto: Divulgação

Foram prorrogadas até o dia 15 de julho as inscrições para a 26ª edição do Prêmio Educador Nota 10, que premia projetos educacionais de professores, orientadores, coordenadores e diretores de escolas públicas e privadas de todo o país.

A premiação valoriza projetos transformadores e de impacto, que sejam agentes ativos da transformação da educação brasileira e que contribuam para o alcance dos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 das Nações Unidas.

Para participar, professores e gestores escolares de escolas públicas e privadas, da Educação Infantil ao Ensino Médio, que em 2023 tenham desenvolvido projetos pedagógicos alinhados aos eixos temáticos Direitos Humanos, Sustentabilidade, Tecnologia e Inovação, podem se inscrever no site da premioeducadornota10.org.

No total, serão nove projetos premiados, divididos aos três eixos temáticos. Os primeiros, segundos e terceiros colocados em cada categoria receberão, respectivamente, prêmios em dinheiro nos valores de R$ 25 mil, R$ 15 mil e R$ 10 mil. Reconhecidos em evento presencial, a ser realizado em São Paulo (SP).



A premiação conta, também, com o patrocínio da SOMOS Educação, a auditoria da BDO Brasil e o apoio do Ensina Brasil, do Instituto Rodrigo Mendes e Nova Escola. Desde 2018, é a única premiação associada ao Global Teacher Prize, realizado pela Varkey Foundation, prêmio global de Educação.

Criado pela Fundação Victor Civita em 1998, o Prêmio Educador Nota 10 já beneficiou 270 educadores, entre professores e gestores escolares, com cerca de R$ 3,3 milhões em prêmios ao longo das edições.