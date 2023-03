Educadora baiana Cybele Amado é nomeada para diretoria do MEC

A educadora baiana Cybele Amado de Oliveira foi nomeada nesta sexta-feira, 10, para assumir a Diretoria Nacional de Formação no Ministério da Educação (SEB/ MEC). A gestora atuava desde 2019 como diretora-geral do Instituto Anísio Teixeira (IAT) a convite do ex-governador e atual Ministro da Casa Civil, Rui Costa (PT).

Com a saída do IAT, Cybele Amado se torna Diretora de Formação Docente e Valorização da Secretaria de Educação Básica do Ministério da Educação. O Ministério da Educação no governo Lula (PT) é comandado pelo ministro Camilo Santana.

Nascida em Salvador no dia 13 de junho de 1967, Cybele Amado de Oliveira é pedagoga e possui mestrado em Gestão Social e Desenvolvimento pela Escola de Administração da Universidade Federal da Bahia (2010).

No IAT, ela trabalhou diretamente com o atual governador Jerônimo Rodrigues (PT), então secretário da Educação. No instituto, Cybele implantou diversas ações formativas, como o Plano de Formação Continuada Territorial, realizado em regime de colaboração com os 417 municípios da Bahia, a Formação para a Educação Integral e as Residências de Aprendizagem Criativa.

Em 2008, Cybele Amado foi vencedora do Prêmio Cláudia, promovido pela editora Abril, na categoria Trabalho Social. É membro da rede Ashoka e foi vencedora, também, do Prêmio Empreendedora Social, em 2012, promovido pela Folha de São Paulo e Fundação Schwab, tornando-se membro do Fórum Econômico Mundial. Atualmente é membro associada do Todos Pela Educação.