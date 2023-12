Educadores celebram premiação de escolas por êxito na gestão | A TARDE

Gestores escolares e dos 27 Núcleos Territoriais de Educação (NTE) celebraram, na noite desta segunda-feira, 4, o Prêmio Gestão da Aprendizagem concedido pela Secretaria da Educação do Estado (SEC), em reconhecimento por práticas exitosas e de engajamento dos estudantes na realização do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb).

A cerimônia de premiação, na Costa do Sauípe, contemplou 375 escolas, com turmas da 3ª série do Ensino Médio e/ou 9º ano do Ensino Fundamental, com recursos da ordem de R$ 5 milhões e com o Selo Gestão da Aprendizagem.

A secretária da Educação do Estado, Adélia Pinheiro, enfatizou a importância deste reconhecimento pelo trabalho realizado durante todo o ano letivo. “Esse encontro é o resultado do esforço e planejamento de ações. Os números alcançados representam toda a dedicação da rede de educação do Estado da Bahia, incluindo os Núcleos Territoriais de Educação e as unidades escolares. Então, estamos colhendo, enquanto rede, esses proveitos, mas ressaltamos que é no chão da escola que esse contato com o estudante ocorre”, destacou.

A diretora do Colégio Estadual Conselheiro Vicente Pacheco de Oliveira, em Salvador, Claudia Ferreira, que atingiu a marca de 100% de estudantes realizando a avaliação Saeb, falou sobre o que representa a premiação. “A gente fez tudo isso porque tem um compromisso com a educação e com o aprendizado dos nossos estudantes. Chegar agora e receber essa premiação é extremamente gratificante para mim e para toda a minha equipe escolar”.

As escolas que alcançaram o engajamento total de seus estudantes na realização das avaliações, foram agraciadas com uma placa de reconhecimento, simbolizando o comprometimento em envolver toda a comunidade escolar.

“Para alcançar essa marca nos dedicamos bastante; fizemos uma busca ativa constante; envolvemos alunos e professores; e tivemos apoio da coordenação pedagógica. O resultado é que até mesmo aquele aluno que a gente achou que não conseguiria, conseguiu”, afirmou Manoela de Jesus Santos, diretora do Colégio Estadual Professor Eraldo Tinoco, localizado em Lafaiete Coutinho.