Em Salvador, encontro da SEC sobre sustentabilidade e cidadania reúne mais de 2 mil estudantes

Evento foi aberto com a participação de dois mil estudantes que visitaram o espaço - Foto: Amanda Chung

Com o tema “As ciências e a sustentabilidade: caminhos para a democracia”, estudantes e professores-orientadores de escolas estaduais dos Territórios de Identidade do Sisal, Bacia do Jacuípe, Semiárido Nordeste I, Litoral Norte e Agreste Baiano e Região Metropolitana de Salvador se reúnem de hoje (9) até quinta-feira (10), no Centro Estadual de Educação, Inovação e Formação da Bahia Mãe Stella Tempo Integral (Ceeinfor), em Salvador. A iniciativa faz parte da etapa macro territorial do Encontro Estudantil da Rede Estadual da Educação 2024, promovendo a troca de experiências e a apresentação de projetos que buscam soluções sustentáveis e inovadoras.



O evento foi aberto com a participação de dois mil estudantes que visitaram o espaço. O encontro começou ao som da fanfarra “Fancempa” do Colégio Estadual Mestre Paulo dos Anjos, seguido do hino ao 2 de Julho, apresentação musical e discursos. A abertura contou com a presença da secretária da Educação, Rowenna Brito, e do chefe de gabinete da Secti, Marcius Gomes, que destacou a importância dos temas debatidos: “é reconhecer que a educação científica sempre foi uma pauta que procurou trazer o protagonismo estudantil pra agenda e nós temos tentado fortalecer as agendas de forma transversal. Então, eu diria a você que identificar oportunidades, que a gente possa não só valorizar o que tem sido produzido pelos estudantes e professores, acima de tudo é identificar projetos e ações que podem ganhar força no sentido de outros empreendimentos e possibilidades”, acrescentou Gomes.

A pauta do encontro aborda a importância da educação para o desenvolvimento sustentável e a formação cidadã, promovendo o diálogo entre ciência, cultura e democracia. Para a titular da Secretaria da Educação, Rowenna Brito, “nós precisamos garantir o protagonismo dos nossos estudantes, da juventude da Bahia, da educação da Bahia. A gente está investindo na infraestrutura física, que estamos fazendo a verdadeira revolução, mas também precisa garantir o conteúdo. E o conteúdo a gente está vendo aqui, hoje, nessa etapa interterritorial de produção de ciência e de inovação. Isso articulado com outras secretarias, como a Sesab, Secti e com a cultura”, destaca.

A etapa territorial é uma preparação para a estadual, que ocorrerá em Salvador, entre 17 e 19 de dezembro. Para o professor-orientador, Thales Lima, do Cetep Sisal, da cidade de Serrinha: “iniciativas como essa são fundamentais para engajar nossos estudantes em questões sociais e ambientais, preparando-os para serem cidadãos ativos e conscientes.” Entre um dos projetos coordenados por Lima, está o Bionegócio, que é uma alternativa sustentável para venda de areia sanitária biodegradável para gatos à base de coco verde. A iniciativa conta com a participação de quatro estudantes, entre eles Felipe Macedo e Lavínia Mota.

Realizado através da Secretaria da Educação do Estado da Bahia (SEC), o evento conta com a apresentação de 210 projetos e produções culturais desenvolvidos pelos alunos ao longo do ano letivo e expostos nos stands. São 445 estudantes expositores. Para Nathalia Nascimento, de 16 anos, uma das alunas participantes do Cetep Bacia do Jacuípe: “É a oportunidade que precisávamos para apresentar nosso projeto sobre resíduos alimentares em fertilizantes naturais e discutir soluções sustentáveis”, disse. Nathalia e a amiga Julia Fernandes Dantas, 17, desenvolveram com orientação do professor de agroecologia, Jeferson Augusto Lacerda, o biofertilizante a base de chorume e NPK que tem o objetivo de reduzir descartes na cantina escolar, produzir adubos orgânicos e fertilizantes naturais, além de serem usados nas hortas escolares.

O Encontro Estudantil da Rede Estadual de Educação – “As ciências e a sustentabilidade: caminhos para a democracia” foi criado como uma iniciativa que estabelece um vínculo entre as unidades escolares, promovendo o sentimento de pertencimento e reconhecimento dentro da Rede de Ensino Pública. Além disso, sua diversidade de público, ações, ofertas, modalidades e tempos formativos evidencia que o investimento em recursos financeiros para uma educação básica de qualidade visa também unificar, de maneira representativa, estudantes dos 27 Territórios e seus respectivos professores-orientadores. O objetivo é compartilhar e retribuir à sociedade, de forma extensionista, o compromisso social construído por meio das experiências, trabalhos e vivências adquiridas na escola durante o ano letivo de 2024.