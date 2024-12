Enade 2024: após provas, confira os próximos passos do exame

Exame avaliará licenciaturas de 17 áreas de conhecimento diferentes - Foto: © Tânia Rêgo | Agência Brasil

O Ministério da Educação (MEC), por meio do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), encerrou a aplicação das provas teóricas do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) 2024 às 18h (horário de Brasília) deste domingo, 24. A edição marcou o início do Enade das Licenciaturas, com foco na avaliação dos cursos que formam professores para a educação básica.

O exame avaliará licenciaturas de 17 áreas de conhecimento diferentes. São elas: artes visuais; ciências biológicas; ciências sociais; computação; educação física; filosofia; física; geografia; história; letras (inglês); letras (português); letras (português e espanhol); letras (português e inglês); matemática; música; pedagogia e química.

Avaliação prática

Além das provas teóricas, já comumente realizadas, o Enade terá uma avaliação da prática dos estudantes de graduações direcionadas à docência. O objetivo é aprimorar os processos avaliativos e, consequentemente, as evidências a respeito da formação de docentes no Brasil.

Confira alguns dos próximos passos do Enade 2024:

Preenchimento do Questionário de avaliação prática pelo estudante:

23 de setembro a 5 de dezembro de 2024.

Capacitação para supervisores de estágio sobre a avaliação prática:

23 de setembro a 15 de dezembro de 2024.

Capacitação para orientadores de estágio sobre a avaliação prática:

23 de setembro a 23 de dezembro de 2024.

Preenchimento do instrumento de avaliação prática pelo supervisor de estágio:

23 de setembro a 15 de dezembro de 2024.

Preenchimento do questionário de avaliação prática pelo orientador de estágio:

23 de setembro a 23 de dezembro de 2024.

Preenchimento dos dados pessoais dos supervisores de estágio:

2 de janeiro a 31 de março de 2025.

Enade

Realizado anualmente pelo Inep, o Enade é um dos componentes do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes). O exame avalia o rendimento dos concluintes dos cursos de graduação em relação aos conteúdos programáticos previstos nas diretrizes curriculares, o desenvolvimento de competências e habilidades necessárias ao aprofundamento da formação geral e profissional, bem como o nível de atualização dos estudantes com relação à realidade brasileira e mundial. A inscrição é obrigatória para todos os estudantes de cursos de licenciatura habilitados à avaliação teórica e prática, vinculados às áreas avaliadas, conforme critérios de habilitação estabelecidos em edital.