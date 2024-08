Enare 2024: inscrições abertas; tudo sobre vagas de residência médica

- Foto: © Marcelo Camargo | Agência Brasil

As inscrições do Exame Nacional de Residência (Enare), coordenado pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), estão abertas a partir desta quarta-feira (7/8). Na edição deste ano, são ofertadas 4.875 vagas de residência médica, 3.846 vagas de residência uni e multiprofissional, totalizando 8.721 vagas em 163 instituições em todo o País. Mais informações estão disponíveis na área do candidato e os interessados têm até 5 de setembro para confirmarem sua participação.

O Enare é destinado para adesão de instituições públicas e privadas sem fins lucrativos, cujos programas de residência estão autorizados pelo Ministério da Educação (MEC) e que tenham garantidas as fontes financiadoras para o pagamento das bolsas dos residentes. Nesta edição, a organização é realizada pela Fundação Getúlio Vargas (FGV).

O processo seletivo tem um sistema de classificação semelhante ao Enem/Sisu. Após a realização da prova – prevista para 20 de outubro – a ser aplicada em 60 cidades, o participante escolhe onde pretende realizar a residência. Para a residência médica, o candidato escolhe a especialidade ao se inscrever, e após a realização da prova, opta pelo local, conforme pontuação alcançada. Já na modalidade multiprofissional e uniprofissional, o candidato escolhe a profissão no ato da inscrição, e após a realização da prova, opta pelo programa e local, conforme pontuação alcançada.

O período de escolha fica disponível por um tempo determinado para que cada candidato registre o local de sua preferência. As melhores pontuações se sobrepõem às menores, determinando, ao fechar a janela de escolha, quem ocupará as vagas.

No ano passado, a quarta edição do Enare registrou 68.300 inscritos, divididos em 36.555 para a área médica e 31.745 para a residência uni e multiprofissional. Foram ofertadas 5.187 vagas, distribuídas em 3.169 na área médica e 2.018 nas modalidades uniprofissisonal e multiprofissional, destinadas a profissionais de medicina e 15 áreas da saúde em diversos programas de 114 instituições de todo o país.

Acompanhe o cronograma do Enare na página do certame.

Sobre a Ebserh

Vinculada ao Ministério da Educação (MEC), a Ebserh foi criada em 2011 e, atualmente, administra 45 hospitais universitários federais, apoiando e impulsionando suas atividades por meio de uma gestão de excelência. Como hospitais vinculados a universidades federais, essas unidades têm características específicas: atendem pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) ao mesmo tempo que apoiam a formação de profissionais de saúde e o desenvolvimento de pesquisas e inovação.